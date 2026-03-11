América confirma rotura del tendón de Aquiles de Malagón

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles el

hizo oficial el peor de los escenarios para

: el portero azulcrema se rompió el tendón de Aquiles y se perderá la Copa del Mundo.A través de unen redes sociales, las Águilas compartieron elque revela la gravedad de la lesión de su portero titular, quien cayó lesionado durante la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF ante Philadelphia Union este martes."El Clubinforma que los resultados médicos practicados aarrojan una ruptura del tendón de Aquiles. Nuestro arquero será sometido a un. El tiempo deserá de acuerdo a su evolución", publicó el conjunto de Coapa.Según los expertos en medicina del deporte, lapara un atleta de alto rendimiento después de someterse a una operación por este tipo de lesión, es de, por lo quese despide de la posibilidad de atajar en la¿Cómo se lesionóAldel primer tiempo, en unsintió una molestia en su pierna derecha y se tiró al césped en clara señal del dolor que invadió su cuerpo.El guardameta mexicano se agarró la pierna mientras sus compañeros corrieron a auxiliarlo.abandonó el campo de juego eny con, anticipando la gravedad de su accidente.De esta forma, porteros comoy el propiopodrían tener asegurada su convocatoria para el próximo Mundial.