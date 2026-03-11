In-D: Nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026

Hay instituciones que envejecen peor que las figuras que intentan canonizar. El Salón de la Fama del Rock and Roll es una de ellas. Cada año anuncia sus nominados con la solemnidad de un cónclave vaticano, pero el resultado se parece más a una playlist hecha por un algoritmo confundido entre nostalgia, cuotas de mercado y ansiedad cultural. La edición 2026 confirma esa sensación: diecisiete aspirantes que funcionan como radiografía perfecta de un género que ya no sabe si sigue vivo o si simplemente se resiste a aceptar su propia museificación.

El debate central vuelve a ser el mismo de siempre: ¿qué demonios significa "rock and roll" en 2026? La lista mezcla heavy metal británico, hip-hop noventero, pop de estadio, soul, post-punk y estrellas latinas globales como si el concepto fuera una bolsa de supermercado donde cabe todo lo que tenga suficiente impacto mediático. Dicen por ahí que este es uno de los años más competidos y diversos en términos generacionales y estilísticos, con nombres que van desde Iron Maiden hasta Shakira, pasando por INXS u Oasis.

La diversidad, sin embargo, no siempre significa coherencia. Diez artistas aparecen por primera vez en la papeleta (entre ellos Wu-Tang Clan, Lauryn Hill, Jeff Buckley o P!NK) mientras que otros llevan años orbitando la puerta del Olimpo sin conseguir entrar. Esa repetición constante convierte el proceso en una especie de reality show histórico: nominación tras nominación, expectativa tras expectativa, como si el reconocimiento fuera una recompensa acumulativa más que una decisión cultural definitiva. Iron Maiden, por ejemplo, vuelve a figurar tras varios intentos fallidos, confirmando que incluso las bandas más influyentes pueden quedar atrapadas en el limbo simbólico de la institución.

Y ahí está el verdadero problema. El Salón de la Fama ya no consagra trayectorias: administra narrativas. Decide qué historia del rock conviene contar en cada momento. Cuando incorpora figuras del hip-hop o del pop contemporáneo, no necesariamente está ampliando el canon, sino actualizando su relevancia comercial. Es una operación de supervivencia. El museo necesita demostrar que el rock sigue siendo el centro de gravedad de la cultura popular, aunque en realidad hace tiempo que dejó de serlo.

Lo irónico es que el propio formato de nominaciones revela la derrota del género. El rock nació como gesto rebelde contra la institucionalización del arte. Hoy depende de una institución para validar su memoria. El espíritu incendiario de décadas anteriores se ha transformado en un expediente administrativo donde se evalúan méritos, elegibilidad y "impacto histórico". El rock dejó de causar caos y romper vitrinas, ahora aspira a estar dentro de ellas.

Pero hay algo fascinante en esta contradicción. El caos de la lista 2026 también demuestra que la música popular es demasiado compleja para ser archivada de forma limpia. El hecho de que convivan pioneros del heavy metal, arquitectos del R&B moderno y figuras globales del pop latino evidencia que la historia cultural no avanza en línea recta, sino en espirales impredecibles. Quizá el Salón de la Fama no esté fallando al definir qué es el rock. Quizá simplemente esté mostrando que el rock dejó de ser un género y se convirtió en una actitud difusa, apropiada por generaciones que nunca se pusieron de acuerdo sobre sus reglas.

Al final, la verdadera pregunta no es quién entrará este año. Es si todavía importa entrar. Porque cuando una música necesita ser legitimada por un museo, tal vez ya no está luchando por el futuro, sino negociando con el pasado. Y la naturaleza del rock, como bien sabemos, siempre fue incendiar el presente.