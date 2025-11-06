logo pulso
América Femenil desafía a Rayadas en la Liguilla por la historia

Las Águilas se enfrentan a un desafío crucial contra las Rayadas en la Liguilla, ¿podrán cambiar su destino?

Por El Universal

Noviembre 06, 2025 12:26 p.m.
A
América Femenil desafía a Rayadas en la Liguilla por la historia

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La última vez que América enfrentó a Monterrey en la Liguilla, las Rayadas se proclamaron monarcas, en la no tan lejana final del Clausura 2024, donde las Águilas se limitaron a aceptar un fracaso que —en el presente— terminó por convertirse en cuatro torneos sin levantar un título.

Ángel Villacampa, estratega de las azulcrema, sabe que no hay espacio para pretextos, el equipo carga con una deuda, misma que deberá saldar lo antes posible: "Queremos demostrar que somos capaces de volver a levantar el título. Estamos preparadas para cambiar esa historia", prometió.

Las Águilas buscarán refugio en su estrategia: un factor enteramente sorpresa porque, para Villacampa, no existe "la ida y vuelta". En su lugar, vive partido a partido: "Veo a las jugadoras con el carácter necesario para la eliminatoria. Estoy tranquilo, además tenemos un plan".

Si bien, en tres ocasiones, Monterrey ha sido verdugo de América en las eliminatorias, en el seno azulcrema confían en que podrán reescribir la historia. En su favor, presumen que de los últimos cinco partidos entre sí, cuatro terminaron con una victoria para las Águilas.

SLP

El Universal

Las Águilas se enfrentan a un desafío crucial contra las Rayadas en la Liguilla, ¿podrán cambiar su destino?

