logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Fotogalería

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Se celebrará en San Luis la Triple Corona

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Se celebrará en San Luis la Triple Corona

San Luis Potosí será la sede del Triple Corona, el evento principal de la Asociación Criadores de Caballo Cuarto de Milla de México (CCCM), que se realizará del jueves 27 al domingo 30 de noviembre en el Lienzo “Hermoso Cariño”, en Soledad de Graciano Sánchez.

La competencia reunirá a ejemplares y jinetes destacados y destacadas en las modalidades Futurity (Caladero) y Coleadero. En Futurity participarán competidores en categorías como infantil, juvenil, principiantes, nuevos talentos, amateur, intermedio, derby, femenil y profesional. El coleadero se desarrollará con etapas eliminatorias y finales.

El programa también incluirá un espectáculo nocturno de charrería con equipos de la categoría AAA, además de actividades complementarias como una granjita interactiva para niños y niñas, espacios de exhibición comercial y gastronómica, y la entrega de los CCCM Awards.

De acuerdo con el Comité Organizador, próximamente se dará a conocer la fecha y lugar de la presentación oficial del programa completo, donde se detallarán todas las actividades y competencias que se realizarán durante el evento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Triple Corona es considerado uno de los principales encuentros de esta disciplina en México, reuniendo a criadores, competidores, competidoras y aficionados del país.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Triunfan los Cavs ante Sixers
Triunfan los Cavs ante Sixers

Triunfan los Cavs ante Sixers

SLP

AP

Se celebrará en San Luis la Triple Corona
Se celebrará en San Luis la Triple Corona

Se celebrará en San Luis la Triple Corona

SLP

Ana Paula Vázquez

Los Nets consiguen su primer gane
Los Nets consiguen su primer gane

Los Nets consiguen su primer gane

SLP

AP

C.J. Stroud, fuera contra los Jaguars
C.J. Stroud, fuera contra los Jaguars

C.J. Stroud, fuera contra los Jaguars

SLP

AP

El QB de los Texans fue descartado para el partido por conmoción