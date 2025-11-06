Se celebrará en San Luis la Triple Corona

San Luis Potosí será la sede del Triple Corona, el evento principal de la Asociación Criadores de Caballo Cuarto de Milla de México (CCCM), que se realizará del jueves 27 al domingo 30 de noviembre en el Lienzo “Hermoso Cariño”, en Soledad de Graciano Sánchez.

La competencia reunirá a ejemplares y jinetes destacados y destacadas en las modalidades Futurity (Caladero) y Coleadero. En Futurity participarán competidores en categorías como infantil, juvenil, principiantes, nuevos talentos, amateur, intermedio, derby, femenil y profesional. El coleadero se desarrollará con etapas eliminatorias y finales.

El programa también incluirá un espectáculo nocturno de charrería con equipos de la categoría AAA, además de actividades complementarias como una granjita interactiva para niños y niñas, espacios de exhibición comercial y gastronómica, y la entrega de los CCCM Awards.

De acuerdo con el Comité Organizador, próximamente se dará a conocer la fecha y lugar de la presentación oficial del programa completo, donde se detallarán todas las actividades y competencias que se realizarán durante el evento.

El Triple Corona es considerado uno de los principales encuentros de esta disciplina en México, reuniendo a criadores, competidores, competidoras y aficionados del país.