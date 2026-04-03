América piensa en la Liga MX y en la Concacaf Champions Cup

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).-

este sábado frente a

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, luego del parón por la Fecha FIFA de marzo. Ubicados en la, las Águilas estánpara mantenerse en los puestos importantes.Sin embargo,debe pensar también en lo que serán losde lade la, el próximo martes en Nashville., lateral de los azulcrema, asegura que en el Nido tienen losy lasque restan en la Liga MX serán "como finales"."Sabemos que todos los partidos que quedan son fundamentales, se van a jugar como unacada partido, antees importante porque nos deja ir en los ocho puestos", declaró el zaguero mexicano."Ya que vienehay que darle mismaporque es algo que el club necesita, todos en el equipo sabemos que es importante esta competencia", agregó sobre laMejía niega que estahaya sido paraen. El trabajo nunca paró y consideran que laes la indicada para lo que viene.Más queera prepararnos para lo que viene, encarar todos de la misma manera, tenemos un calendario muy apretado,