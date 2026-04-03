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América piensa en la Liga MX y en la Concacaf Champions Cup

El equipo azulcrema se alista para los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

Por El Universal

Abril 03, 2026 04:26 p.m.
A
América piensa en la Liga MX y en la Concacaf Champions Cup

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).-

América
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Santos Laguna, luego del parón por la Fecha FIFA de marzo. Ubicados en la octava posición, las Águilas están urgidas de sumartres puntos para mantenerse en los puestos importantes.
Sin embargo, André Jardine debe pensar también en lo que serán los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, el próximo martes en Nashville.
Aarón Mejía, lateral de los azulcrema, asegura que en el Nido tienen los objetivos claros y las cinco jornadas que restan en la Liga MX serán "como finales".
"Sabemos que todos los partidos que quedan son fundamentales, se van a jugar como una final cada partido, ante Santos es importante porque nos deja ir en los ocho puestos", declaró el zaguero mexicano.
"Ya que viene Concacaf hay que darle misma importancia porque es algo que el club necesita, todos en el equipo sabemos que es importante esta competencia", agregó sobre la competencia internacional.
Mejía niega que esta pausa haya sido para descansar en Coapa. El trabajo nunca paró y consideran que la preparación es la indicada para lo que viene.
Más que descansar era prepararnos para lo que viene, encarar todos de la misma manera, tenemos un calendario muy apretado, seguir trabajando.

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