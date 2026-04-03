Realizan representación del Viacrucis en Reclusorio Oriente
Emiliano y Uriel, internos del Reclusorio Oriente, compartieron sus experiencias durante la representación del Viacrucis.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- "Es un tema de resiliencia porque el hacer esto, llevar unacruz , significa para mí, y yo creo que también para los demás compañeros que estamos privados de la libertad, representa un peso que tiene que ver con el sufrimiento, con nuestras penas, con nuestras culpas", dijo Emiliano
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, persona privada de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, quien dio vida a Jesús en la representación del viacrucis del centro penitenciario de la alcaldía Iztapalapa.
Fueron aproximadamente un centenar de personas recluidas quienes participaron en la representación de la muerte y resurrección de Cristo, realizada este viernes.
Para Emiliano, la cruz que debió cargar durante su actuación es como la pena de las familias que tienen a alguien en prisión.
"Y tiene un peso adicional que es el peso que cargamos nosotros, como personas privadas de la libertad, el peso del sufrimiento de las familias, amigos, que al igual que en la representación, también caminan al lado de nosotros. Todos esperamos, al igual que el maestro, que esto llegue a un fin muy pronto".
Por su parte, Uriel, quien representó a Judas por segunda ocasión explicó que eligió ese papel porque al final se arrepiente de sus errores.
"Allí es donde igual, yo trato de expresar mi arrepentimiento de todo lo mal que he hecho".
Aseguró que las actividades dentro del reclusorio no son malas, como pudiera pensarse, sino que dependen de cada individuo.
Los actores que participaron en la puesta en escena ensayaron por más de un mes durante dos horas diarias, tres días a la semana.
Y durante las últimas semanasensayaron diariamente, indicaron.
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