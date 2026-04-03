Realizan representación del Viacrucis en Reclusorio Oriente

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- "Es un tema de resiliencia porque el hacer esto, llevar una

, significa para mí, y yo creo que también para los demás compañeros que estamos privados de la libertad, representa un peso que tiene que ver con el sufrimiento, con nuestras penas, con nuestras culpas", dijo

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, persona privada de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, quien dio vida a Jesús en ladel centro penitenciario de laFueron aproximadamente un centenar de personas recluidas quienes participaron en la representación de lade Cristo, realizada este viernes.Para, laque debió cargar durante su actuación es como laque tienen a alguien en prisión."Y tiene unque es el peso que cargamos nosotros, como personas privadas de la libertad, el peso del, amigos, que al igual que en la representación, también caminan al lado de nosotros. Todos esperamos, al igual que el maestro, que esto llegue a un".Por su parte,, quienpor segunda ocasión explicó que eligió ese papel porque al final se arrepiente de sus errores."Allí es donde igual, yo trato de expresar mide todo lo mal que he hecho".Aseguró que lasdel reclusorio, como pudiera pensarse, sino queLos actores que participaron en la puesta en escenaduranteY durante las, indicaron.