América remonta y vence a Tigres en la Liga MX

MONTERREY (AP) — Erick Sánchez aportó un doblete para encabezar la remontada de América, que se impuso el sábado 3-1 a Tigres para mantenerse como uno de los invictos en el torneo Apertura de la Liga MX.

Juan Brunetta puso adelante a Tigres a los cinco minutos con un remate cruzado dentro del área.

Sánchez emparejó a los 41 con un remate de cabeza desde el corazón del área a un centro de Cristian Borja. Celebró su primer doblete del campeonato a los 58, con un disparo desde fuera del área que se metió junto al poste.

América afianzó su victoria gracias a un autogol del arquero Nahuel Guzmán, quien trató de contener un disparo de Alejandro Zendejas, pero el esférico se le escapó entre las piernas rumbo a las redes a los 69.

El portero Luis Ángel Malagón evitó en el transcurso del complemento un tanto de Ángel Correa, que hubiera igualado 2-2, luego de que el atacante argentino cobró un tiro libre que iba junto al poste, pero el americanista hizo un espectacular lance para desviarlo.

América se mantiene junto con Cruz Azul como los únicos invictos del campeonato. En el caso de las Águilas, asumen el tercer sitio de la clasificación con 11 unidades.

Tigres dejó el paso invicto para quedarse con nueve unidades en la quinta posición, una vez concluido el programa sabatino.

El extremo francés Allan Saint-Maximin, quien llegó durante la semana para reforzar a América, no entró en la convocatoria.

Tigres ahora se enfocará en su duelo del miércoles ante el Inter Miami, en su serie de cuartos de final de la Leagues Cup.

CHIVAS HILVANAN DERROTAS

Óscar Estupiñán y Jairo Torres convirtieron los tantos con los que Ciudad Juárez se impuso 2-1 a Guadalajara a domicilio para profundizar la crisis del "Rebaño sagrado".

Estupiñán abrió la cuenta desde el manchón del tiro penal, luego de que, por la intervención del VAR, el árbitro Marco Antonio Ortiz señaló una falta sobre Madson. El colombiano convirtió con un potente disparo arriba a los 41 minutos.

Torres afianzó la ventaja con una soberbia conducción desde el medio campo, en la que se quitó rivales hasta llegar al área para sentenciar con un disparo abajo a los 56 minutos.

Santiago Sandoval, debutante en este torneo por Chivas, hizo su primera diana en la máxima categoría a los 84, luego de empujar un rechace del arquero Sebastián Jurado.

Chivas hilvanó descalabros en el torneo, en el que ha sufrido tres derrotas en las cuatro jornadas que ha disputado, en todas con penales encajados. El Guadalajara quedó en la 16ta posición con tres unidades.

Los Bravos celebraron su primera victoria del curso para ascender a la 14ta posición con cinco unidades.

CRUZ AZUL SIGUE INVICTO

Con tantos de Carlos Rodríguez a los 16, Ignacio Rivero a los 34 y Gabriel Fernández a los 82, Cruz Azul sacó un triunfo en casa de 3-2 ante Santos.

Bruno Barticciotto (32) y Cristián Dájome (47) marcaron por el conjunto santista.

La victoria impulsó a La Máquina a la 2da posición con 11 unidades.

Santos, que finalizó con 10 elementos por la expulsión de Ramiro Sordo (40), quedó en el octavo sitio con seis unidades.

PACHUCA SUFRE SU 1RA DERROTA

Tijuana puso fin al paso perfecto del Pachuca después de vencerlo como visitante por 2-0.

El joven centrocampista Gilberto Mora (33) y Kevin Castañeda (45+1) hicieron las dianas del triunfo de Xolos.

Los Tuzos se mantienen como líderes provisionales con 12 unidades. Xolos, que sufrió la expulsión de Domingo Felipe Blanco (63), ascendió a la séptima posición con ocho puntos.

Pachuca volverá al campo el miércoles, cuando se mida al Galaxy de Los Ángeles en los cuartos de final de la Leagues Cup.

CAMPEÓN TOLUCA SALVA UN PUNTO

Jesús Angulo hizo a los 67 minutos el tanto con el que Toluca logró un empate en casa 1-1 con Pumas, que tomó la ventaja con un gol de Jorge Ruvalcaba a los 12.

Este resultado le quitó la oportunidad a los Diablos Rojos de luchar por el liderato. Se quedaron en la 4ta posición con 10 unidades. Pumas marcha 13ro con cinco.

Toluca afrontará el miércoles su partido de cuartos de final de la Leagues Cup ante Orlando City en Carson, California.