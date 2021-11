América se disculpa con su afición: "No es pecado fracasar", dice Layún

El América cayó eliminado este sábado en los cuartos de final ante los Pumas en el estadio Azteca, con un contundente 1-3 a favor de los Felinos.

Al terminar el encuentro y de manera casi inmediata, el conjunto de Coapa soltó un comunicado en redes sociales para pedirle perdón a sus aficionados por el fracaso de la eliminación.

"El rendimiento y los resultados del Club de Futbol América no son los esperados por la Directiva y mucho menos los merece la afición. Hemos llegado solamente a cuartos de final en los últimos dos torneos de la Liga MX y no ganamos la Liga de Campeones de la Concacaf. Las últimas dos liguillas han sido para el olvido", escribieron.

Además, en el comunicado se puede deslumbrar algunas dudas en la continuidad del técnico argentino Santiago Solari.

"La Directiva tomará las siguientes tres semanas para evaluar el proyecto deportivo de corto y mediano plazo. Se tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que el Club América vuelva al lugar al que le pertenece: ser el equipo campeón más ganador de México".

"Reconocemos las inquietudes y frustraciones de la afición, mismas que la Directiva analizará y en su caso, tomará en cuenta al hacer sus planes a futuros para el equipo".

No es pecado fracasar: Layún

Miguel Layún dio la cara al término del partido de cuartos de final entre América y Pumas en el Estadio Azteca. Para el jugador azulcrema fracasaron en el Apertura 2021.

"Es un fracaso. No sé por qué se le tiene que dar un valor, como si fuera pecado. Es un fracaso. Fracasa el que intenta, el que lucha y para llegar a ser digno de ganar cosas y no hablo sólo del futbol, hablo de la vida también", declaró.

Asimismo, acepta que pudieron hacer mejor las cosas. Aunque destaca el trabajo a lo largo del torneo.

"Todos sabemos que pudimos hacer las cosas mejor. Hay que reconocer el trabajo de todo el torneo, no es fácil ser regular tantas jornadas. Tenemos que ser capaces de levantarnos", dijo.

Layún se disculpó con la afición y hace un llamado a sus compañeros para levantarse lo antes posible y buscar el título la próxima temporada.

"Disculparnos con la afición porque siempre están al pie del cañón. No pudimos entregarles lo que este club demanda. Hay que reflexionar y apelando a la esencia del club tenemos que levantarnos como siempre lo ha hecho este equipo".