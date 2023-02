América sigue dejando ir puntos; Atlas le arrebata el triunfo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL). - América no entiende la lección. No importa el escenario, los cierres de partidos se han convertido en un martirio para los de Coapa.

Este sábado por la noche ante Atlas, pudieron irse al segundo lugar de la tabla, pero dejaron ir una ventaja de dos goles para conformarse con un empate (2-2) en el Estadio Jalisco.

En el coso de la Avenida Independencia sólo había un rival y en el marcador se vio reflejado hasta el minuto 31 con la anotación de Jonathan Rodríguez. El "Cabecita" abrió el marcador con un disparo que fue desviado por Anderson Santamaría.

Los azulcrema borraron a los Rojinegros en su casa y al 40' Henry Martín amplió la ventaja con su décimo gol del torneo. El dominio capitalino era abrumador en la cancha y en la tribuna.

Pero Brian "El Huevo" Lozano puso un alto a los embates visitantes. En tiempo agregado de la primera mitad, con un golazo a balón parado y la colaboración de Oscar Jiménez, acercó a los Zorros.

La balanza comenzó a equilibrarse para la segunda mitad y el encuentro ya era ida y vuelta. Los de Coapa cedieron terreno y la localía igualó los cartones con otra obra de arte de Brian Lozano.

Un disparo del uruguayo desde tres cuartos de cancha venció, otra vez, a Oscar Jiménez para empatar a los emplumados. El Jalisco por fin explotó con tintes rojinegros.

América, de nueva cuenta en el torneo, volvió a demostrar que no sabe cerrar partidos cuando va ganando y hoy dejaron ir una ventaja que parecía sumar tres puntos más para alcanzar el subliderato de la clasificación.

Los de Fernando Ortiz son el único equipo invicto en el Clausura 2023; sin embargo, han dejado su estadía en los primeros cuatro lugares en manos de otros.

América sigue dejando ir puntos y ya viene lo pesado del calendario. Mucho trabajo para los del "Tano".