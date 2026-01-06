logo pulso
América suma a joven portero para el próximo torneo

Luego de estar en Tigres, regresa para el torneo Clausura 2026 de la Liga MX

Por El Universal

Enero 06, 2026 04:33 p.m.
A
América suma a joven portero para el próximo torneo

América continúa con su armado para el próximo torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Al brasileño Rodrigo Dourado se suma el joven portero Fernando Tapia, proveniente de los Tigres.

El arquero de 24 años regresa a las Águilas, equipo donde se formó, luego de su paso por los Gallos Blancos de Querétaro y los Tigres, quienes tenían el 30 por ciento de su carta.

Tapia fue incorporado en 2022 y 2023 al primer equipo de los azulcrema, pero no tuvo minutos; fue con los Venados de la Liga de Expansión donde comenzó a sumar minutos.

Después de su paso por la liga de plata, Querétaro adquirió al joven meta mexicano, ahí, destacó en una Leagues Cup y tuvo minutos en Primera División; con los Tigres, no tuvo los minutos que esperaba.

Hoy regresa al América, quien vuelve a tener el 100 por ciento de sus derechos federativos.

El también arquero de la Selección Mexicana, Luis Ángel Malagón, seguirá siendo el titular en el América, mientras que Rodolfo Cota se mantendrá como segundo guardameta.

Sin embargo, Fernando Tapia toma un papel importante ahora que en esta campaña la Liguilla se jugará sin seleccionados y disputará la titularidad con Cota, quien lleva mano para quedarse en el arco azulcrema.

Las Águilas del América se presentarán en el torneo Clausura 2026 el próximo viernes 9 de enero (21:00 horas) frente a los Xolos de Tijuana en el estadio Caliente.

