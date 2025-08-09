logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Fotogalería

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

América vs Querétaro retrasado por tormenta eléctrica

Las Águilas del América y los Gallos Blancos de Querétaro esperan el visto bueno de las autoridades para iniciar el encuentro

Por El Universal

Agosto 09, 2025 07:12 p.m.
A
América vs Querétaro retrasado por tormenta eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 9 (EL UNIVERSAL).- El duelo entre América y Querétaro en el estadio Ciudad de los Deportes se retrasará por condiciones climatológicas.

Por medio de un comunicado, la Liga MX informó que el encuentro comenzará más tarde. Se espera que inicie a las 19:30 horas.

"La Liga MX informa que, bajo la recomendación de Protección Civil, el partido de la Jornada 4: América vs Querétaro retrasará su inicio por la tormenta eléctrica sobre las inmediaciones del estadio Ciudad de los Deportes.

Esperaremos el visto bueno de las autoridades para el arranque del juego. La seguridad de todos los asistentes es prioritaria", informaron en redes sociales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las Águilas del América reciben esta tarde a los Gallos Blancos de Querétaro en actividad de la Jornada 4 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro estaba programado a las 19:00 horas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

América vs Querétaro retrasado por tormenta eléctrica
América vs Querétaro retrasado por tormenta eléctrica

América vs Querétaro retrasado por tormenta eléctrica

SLP

El Universal

Las Águilas del América y los Gallos Blancos de Querétaro esperan el visto bueno de las autoridades para iniciar el encuentro

Sinner regresa con fuerza y vence a Galán en Cincinnati
Sinner regresa con fuerza y vence a Galán en Cincinnati

Sinner regresa con fuerza y vence a Galán en Cincinnati

SLP

EFE

Sinner arrasa en su regreso al circuito tenístico al derrotar a Galán en el ATP Masters 1.000 de Cincinnati.

Messi, descartado para juego ante Orlando
Messi, descartado para juego ante Orlando

Messi, descartado para juego ante Orlando

SLP

El Universal

Mascherano confía en que pueda volver pronto

Clausuran Súper Óvalo previo a fecha 10 de la Nascar México
Clausuran Súper Óvalo previo a fecha 10 de la Nascar México

Clausuran "Súper Óvalo" previo a fecha 10 de la Nascar México

SLP

PULSO

"Las actividades programadas para este día, se encuentran temporalmente suspendidas", se informó