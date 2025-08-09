América vs Querétaro retrasado por tormenta eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 9 (EL UNIVERSAL).- El duelo entre América y Querétaro en el estadio Ciudad de los Deportes se retrasará por condiciones climatológicas.

Por medio de un comunicado, la Liga MX informó que el encuentro comenzará más tarde. Se espera que inicie a las 19:30 horas.

"La Liga MX informa que, bajo la recomendación de Protección Civil, el partido de la Jornada 4: América vs Querétaro retrasará su inicio por la tormenta eléctrica sobre las inmediaciones del estadio Ciudad de los Deportes.

Esperaremos el visto bueno de las autoridades para el arranque del juego. La seguridad de todos los asistentes es prioritaria", informaron en redes sociales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las Águilas del América reciben esta tarde a los Gallos Blancos de Querétaro en actividad de la Jornada 4 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro estaba programado a las 19:00 horas.