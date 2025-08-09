logo pulso
Clausuran "Súper Óvalo" previo a fecha 10 de la Nascar México

"Las actividades programadas para este día, se encuentran temporalmente suspendidas", se informó

Por PULSO

Agosto 09, 2025
A
Las actividades de la Nascar México Series que iniciarían desde este sábado en el "Súper Óvalo Potosino", ubicado sobre la carretera libre San Luis-Rioverde, quedaron suspendidas tras un operativo de autoridades del municipio de Villa de Zaragoza.

La organización del evento informó que por "causas ajenas a NASCAR México Series, el inicio de las actividades programadas para este día, se encuentran temporalmente suspendidas".

En el comunicado, señalan que "nos mantendremos a la espera de indicaciones por parte del inmueble y de las autoridades correspondientes".

Por la mañana de este sábado se reportó la presencia de autoridades de Protección Civil en el predio, pero no se han hecho públicas las causas de la clausura.

La fecha 10, que marca el inicio de los play-offs de la Nascar México Series está programada para este domingo en el mencionado autódromo.  

