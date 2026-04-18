América vs Toluca: Horario y canales para ver el partido

El martes América sumó otro fracaso a nivel internacional al quedar fuera de la Concacaf Champions Cup contra el Nashville en el Estadio Banorte.

América bajo presión tras eliminación internacional

La presión en Coapa es máxima y esta noche en el Coloso de Santa Úrsula tiene una complicada prueba ante los Diablos Rojos de Toluca, el actual bicampeón del fútbol mexicano.

Con 19 puntos y ubicados en la séptima posición, las Águilas del América están obligados a ganar o podrían salir de los puestos de Liguilla. Por su parte, Toluca marcha en la quinta posición con 27 unidades.

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Próximos retos para América en el Clausura 2026

León y Atlas son los equipos que le restan a los de Coapa en su busca por mantenerse en los puestos importantes de la clasificación y no sumar otro fracaso en el semestre bajo el mando de André Jardine.

¿Cuándo y dónde ver el América vs Toluca?

El partido de la Jornada es la visita de los Diablos Rojos al Estadio Azteca para enfrentar al América, en actividad de la Jornada 15 del torneo Clausura 2026.

Fecha: Sábado 18 de abril

Horario: 21:00

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime (YouTube).