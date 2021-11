América y Pumas abren el miércoles los cuartos de final en Liga MX

Recordar que a partir de esta temporada se eliminó el gol de visitante como el criterio de desempate, y ahora en caso de igualdad, pasará el equipo mejor posicionado en la tabla. Esto solamente aplica para Cuartos y Semifinales.

Los primeros dos lugares (en este caso América y Atlas), son los que tuvieron la preferencia para escoger las fechas y horarios de sus partidos, por lo que ambos quisieron jugar en miércoles y sábado, para arrebatarles días de descanso a sus rivales, que vienen de jugar el Repechaje este domingo.

ASÍ QUEDARON LAS FECHAS Y HORARIOS

América vs Pumas

Ida: Miércoles 24 de noviembre, 19:00 horas, Estadio OIímpico Universitario

Vuelta: Sábado 27 de noviembre, 19:00 horas, Estadio Azteca

Atlas vs Monterrey

Ida: Miércoles 24 de noviembre, 21:05 horas, Estadio BBVA

Vuelta: Sábado 27 de noviembre, 21:05 horas, Estadio Jalisco

Tigres vs Santos

Ida: Jueves 25 de noviembre, 21:05 horas, Estadio TSM

Vuelta: Domingo 28 de noviembre, 18:00 horas, Estadio Universitario

León vs Puebla

Ida: Jueves 25 de noviembre, 19:00 horas, Estadio Cuauhtémoc

Vuelta: Domingo 28 de noviembre, 20:05 horas, Estadio Nou Camp