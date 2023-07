América y Tigres se enfrentan por el Campeón de Campeonas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 7 (EL UNIVERSAL).- América quiere arrasar con todos en la Liga MX Femenil. Luego de su título en el torneo Clausura 2023 frente al Pachuca, ahora sueñan con ganar su primer Campeón de Campeonas.

Esta noche, las Águilas reciben en el Estadio Azteca a las Tigres, campeonas en el Apertura 2022, para disputar el duelo de ida por el trofeo Campeón de Campeonas.

La vuelta para definir a las máximas campeonas del año futbolístico en la liga rosa se disputará el lunes a las 20:00 horas.

Ambos equipos llegan al encuentro de esta noche con bajas considerables por elementos en la Selección Mexicana que disputa los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Por parte del América no estarán Kiana Palacios, Itzel González o Natalia Mauleón, mientras que por el equipo regio no estarán Stephany Mayor o Jaqueline Ovalle "La Maga".

¿Cuándo y dónde ver el América vs Tigres?

Este viernes las Águilas y Tigres se vuelven a ver las caras, luego de las pasadas semifinales en las que se impusieron las de Coapa con marcador global de 2-0.

Fecha: viernes 7 de julio.

Horario: 20:00.

Canales: TUDN y Canal 9.