AMLO felicita a México por su triunfo ante Gran Bretaña en beisbol

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a la selección mexicana por su triunfo de ayer martes ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 y les pidió no confiarse para llegar a las semifinales.



"Me desvelé porque volvió a ganar México 2 a 1 a Gran Bretaña. Felicidades a todos los integrantes del equipo mexicano se ganó ayer y hoy a las 12:00 horas juegan contra Canadá".

En conferencia de prensa, el Jefe de Ejecutivo dijo que está claro que su pronóstico es en favor de México.

"Que tengan en cuenta que ´esto no se acaba hasta que se acaba´ y no hay que confiarse, hay que aplicarse a fondo como en todo, échale ganas, no se puede hacer nada sin ganas".

"Babe Ruth decía que no se pueden vencer a quien no sabe rendirse, dos máximas del beisbol".

Destacó el trabajo de los pitchers mexicanos y comentó que cuando el manager Benjamín Gil los motiva, habla en inglés y en español, porque algunos son méxico-estadounidenses, pero ellos piden que les hablen en español porque lo entienden por sus padres.

"Ojalá y les vaya bien con Canadá y pasen a semifinales, les deseamos lo mejor", dijo el mandatario.