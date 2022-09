Ana Guevara rechaza que México sea capaz de realizar los JO de 2036

A-AA+

Ana Gabriela Guevara, presidenta de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, expresó rotundamente que a México no le interesa ser sede de los Juegos Olímpicos de 2036, como lo habían planteado el canciller Marcelo Ebrard y María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, en junio y agosto, respectivamente.

"No estamos levantando la mano para nada, no es del interés de esta administración levantar la mano para un evento de ese calibre", comentó Guevara tras el abanderamiento de la Selección Nacional de Kick Boxing.

Guevara puntualizó que no ha tenido conversaciones al respecto con Ebrard y desconoce el argumento que le haya dado el COM para aventurarse a esta petición, ella lo ha visto todo directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Mi justificación con el presidente fue llevarle el antecedente de Veracruz (2014), es la historia negra de los Juegos Centroamericanos y en el caso de los Panamericanos (Guadalajara 2011) seguimos con muchas irregularidades", comentó Guevara.

Desde la perspectiva de Ana Guevara México no cuenta con un sustento económico que le permita sostener este evento.

"Bajo la premisa económica que vivimos, bajo la problemática global, la verdad veo muy complicado que México pudiera levantar la mano para ser sede de los Juegos Olímpicos en cualquiera de las tres ciudades: Ciudad de México, Nuevo León y Guadalajara", reveló.

La dirigente comentó que postularse para una justa veraniega es más complicado de lo que parece, porque "el derecho de silla cuesta, no es solo pedirlo, hay que pagar por levantar la mano y poner la carpeta en la mesa".

La ex velocista expuso otro punto para mostrar lo riesgoso que es organizar unos Juegos Olímpicos al poner como ejemplo la situación que atraviesan Japón y Brasil, los últimos países que recibieron este evento.

"La infraestructura es tan grande y el alto costo del Estado para mantener esa infraestructura que se vuelve una perdida, las instalaciones se vuelven obsoletas, y eso significa una merma económica para cada sede", declaró.

Guevara hizo saber que el Comité Olímpico Internacional para evitar afectaciones en los países ya analiza que los Juegos Olímpicos sean compartidos, siguiendo el ejemplo de FIFA con la Copa del Mundo de 2026, justo por el alto costo que implica a una sola nación.