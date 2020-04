Analiza MLB jugar todos sus partidos en Arizona

NUEVA YORK.- La oficina de Grandes Ligas y el sindicato de peloteros discuten la posibilidad de llevar a los 30 equipos al área de Phoenix a jugar en estadios vacíos, informan a The Associated Press personas con conocimiento del asunto el lunes.

Ambas partes sostuvieron una conversación telefónica sobre las opciones para iniciar la temporada, cuyo comienzo se postergó por la pandemia de coronavirus, informaron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato debido a que no se han anunciado detalles.

Las ideas aún están en una etapa preliminar, y la opción de Arizona tendría que sobreponerse a varios obstáculos, señalaron las personas.

"MLB diligentemente ha estado considerado números planes de contingencia que permitirían poner en marcha los juegos una vez que la situación de salud pública haya mejorado al punto que sea seguro hacerlo", dijo la oficina del comisionado en un comunicado el martes. "Si bien hemos analizado la idea de montar juegos en una ubicación como opción, aún no hemos tomado una decisión sobre esa opción o preparado un plan detallado".

Los directivos de las mayores tienen la intención de examinar las alternativas que serían viables.

"Si bien seguimos teniendo contacto frecuente con las autoridades gubernamentales y sanitarias, no hemos pedido o recibido la aprobación de ningún plan por parte de funcionarios federales, estatales o locales, o del gremio de jugadores", dijo MLB. "No estamos en condiciones ahora mismo de respaldar algún formato en particular para disputar juegos ante los cambios vertiginosos de la situación sanitaria causada por el coronavirus".

La mitad de los equipos de Grandes Ligas realiza su pretemporada en Arizona, la otra mitad en Florida.

La ventaja de Arizona es que cuenta con 10 estadios de pretemporada y el Chase Field de los Diamondbacks de Arizona, todos dentro de un radio de 80 kilómetros (50 millas). Las instalaciones en Florida se extienden por distancias de hasta 350 kilómetros (220 millas9.

"Permite una inmediatez de calendario, en donde puedes ser capaz de iniciar la temporada y televisarla", dijo Scott Boras, el representante de peloteros más importante. "Creo que los jugadores están dispuestos a hacer lo que sea necesario porque creo que entienden la importancia del béisbol en su vida y el interés de nuestro país, y de brindar un producto necesario que les dé a todas estas personas algo

de entretenimiento".