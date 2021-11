Analizará Cruz Azul buscar otra sede

CIUDAD DE MÉXICO.- Cruz Azul dejó ir una ventaja de 1-3 que tenía en el primer tiempo ante los Pumas de la UNAM y terminó abajo 4-3. Humillante resultado del cual se responsabiliza Juan Reynoso.

"Tenemos claro lo que pasa y no voy a mandar mensajes a través de la prensa. Estamos molestos, lo que tuve que decir ya se lo dije a ellos, el responsable soy yo tuvimos para hacer el 4-2, 4-3 y así es esto", declaró al término del partido.

Sobre el veto de castigo que sufrieron debido al grito discriminatorio en el partido ante León. El técnico de Cruz Azul comentó que analizarán cuál será la mejor opción para jugar el encuentro de repechaje. "Analizaremos las mejores opciones, si jugar a puerta cerrada en el Estadio Azteca o en alguna sede alterna", dijo.

De acuerdo al técnico peruano, en Cruz Azul no tienen tiempo para lamentarse aunque reconoce que el equipo debe ser humilde. "Al estar en Cruz Azul no es para lamentarse, y si queremos estar en este club tenemos que atravesar esto. Si seguimos cometiendo errores puntuales la historia no va a cambiar, debemos estar abiertos a construir y trabajar con humildad", concluyó.