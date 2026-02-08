logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRA SUS 60 AÑOS DE VIDA

Fotogalería

CELEBRA SUS 60 AÑOS DE VIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

André Jardine confirma que América tiene cerca a su "nuevo Fidalgo"

El América continúa su preparación para el Clausura 2026 con la incorporación de Vinicius Moreira de Lima como refuerzo clave.

Por El Universal

Febrero 08, 2026 01:16 p.m.
A
André Jardine confirma que América tiene cerca a su nuevo Fidalgo

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- América se ha reencontrado con el gol, con la victoria y parece que de a poco recupera su mejor versión en este 2026; sin embargo, esto podría mejorar para los de Coapa.

La directiva azulcrema ya le cumplió a André Jardine dos de sus peticiones para este torneo Clausura 2026 y podría haber una tercera en las próximas horas: Vinicius Moreira de Lima.

El mediocampista brasileño del Fluminense se sumará a sus compatriotas Rodrigo Dourado y Raphael Veiga, quienes llegaron al Nido para esta campaña. Los tres, peticiones del estratega americanista para este semestre.

"Si concretamos esta negociación, que tiene todo para darse, es un jugador que conozco hace mucho tiempo, lo tuve en fuerzas básicas, lo acompaño toda su carrera. Lo que más me gusta es que puede jugar en cualquier función de la media cancha", declaró Jardine luego de la victoria (1-0) contra Rayados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


-----Vinicius, el nuevo Fidalgo

Si bien, remplazar a Álvaro Fidalgo será complicado, en cuanto a funcionalidad dentro del terreno de juego, para André Jardine Moreira de Lima está parecido al "Maguito".

"Es como Fidalgo, juega como 8, como 10, con perfil cambiado, puede cambiar situaciones, es un jugador que le gusta mucho tener el balón, que le da ritmo, con criterio. Ojalá se concrete, aportaría bastante", explicó el brasileño.

Por ahora, los refuerzos de las Águilas del América son Fernando Tapia (portero), Aaron Mejía (Defensa), Rodrigo Dourado (Mediocampista) y Raphael Veiga (Delantero).

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

André Jardine confirma que América tiene cerca a su nuevo Fidalgo
André Jardine confirma que América tiene cerca a su nuevo Fidalgo

André Jardine confirma que América tiene cerca a su "nuevo Fidalgo"

SLP

El Universal

El América continúa su preparación para el Clausura 2026 con la incorporación de Vinicius Moreira de Lima como refuerzo clave.

Dónde ver el Super Bowl LX: New England Patriots vs Seattle Seahawks
Dónde ver el Super Bowl LX: New England Patriots vs Seattle Seahawks

Dónde ver el Super Bowl LX: New England Patriots vs Seattle Seahawks

SLP

El Universal

Bad Bunny promete un espectáculo inolvidable en el show de medio tiempo del Super Bowl LX. Entérate de lo que nos espera.

Entradas del Super Bowl se dispara hasta 18,000 dólares
Entradas del Super Bowl se dispara hasta 18,000 dólares

Entradas del Super Bowl se dispara hasta 18,000 dólares

SLP

EFE

Hornets hilvanan su noveno triunfo
Hornets hilvanan su noveno triunfo

Hornets hilvanan su noveno triunfo

SLP

AP