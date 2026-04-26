André Jardine envía mensaje previo al Pumas vs América

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).-

(0-1) de último minuto en el

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

frente al Atlas y con ello, fueron desplazados hasta elde la clasificación. Así lograron su boleto a la Liguilla delY el rival será el líder Pumas, que vive uncon. Elvivirá una edición más en la Liguilla delmexicano y aunque el Club Universidad llega como favorito,resta importancia al momento de cada equipo."No existe el campeón de la Jornada 17 o 10 o 15, el campeón es el de final de la Liguilla. Hay que reponernos, saber a dónde vamos y el partido con Pumas es un Clásico y en los Clásicos", lanzó el técnico de las Águilas."El tema deles trabajo de los periodistas. Aunque vayan por arriba, los Clásicos son muy parejos, tiene todo para ser un Clásico bastante parejo", agregó el brasileño.Casi dos meses después,tiene la oportunidad de cobrar revancha, pero no sólo contra los Pumas, sino de ganar al fin un Clásico en este semestre, luego dey un empate (Cruz Azul)."Es una estadística que nos molesta, intento siempre tratar los Clásicos como partidos distintos. Lo he visto en los jugadores, en los primeros torneos nos comportamos de la mejor forma posible, en este no nos salió ningún Clásico", aseveró Jardine."Así es el, te da, pero hay que demostrar como encara ellos Clásicos", agregó el estratega de las Águilas.Este lunes se darán a conocer losde losdel torneode la Liga MX.