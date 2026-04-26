A punto de desaparecer la cascada de Tamul

CIUDAD VALLES.- Con el estiaje a todo lo que da, la cascada de Tamul se encuentra a punto de desaparecer, de acuerdo con datos de los mismos operadores turísticos.

La caída de agua más famosa de la Huasteca y que representa a la región en las promociones que se hacen de la zona, apenas y alcanza a tirar lo equivalente a una chorrera, de acuerdo con los guías de turistas y lancheros que trabajan en ese lugar, uno de los más solicitados por los visitantes.

Algunos de los guías opinan que hay una constante sustracción de agua del Río Gallinas, que es el que cae con la cascada, sobre el río Tampaón.

No obstante, salvo ocasionales lluvias de finales de marzo y lloviznas ligeras de este abril, no ha habido precipitaciones importantes.

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