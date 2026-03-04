André Jardine se queda sin Paulo Victor
Paulo Victor continuará con América hasta mayo antes de asumir el cargo en la selección brasileña Sub-20.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- LasÁguilas del Américano logran levantar el vuelo en este
torneo Clausura 2026 y las modificaciones en su plantel continúan. Esta vez, fue en el cuerpo técnico de André Jardine.
Este miércoles, la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) informó que Paulo Victor, actualmente auxiliar de André Jardine, será el director técnico de la Selección Sub-20 y de la Preolímpica que buscará su boleto a los Juegos de Los Ángeles 2028.
Sin embargo, Paulo sí terminará el actual torneo con el América y André Jardine. En su comunicado, la Confederación Brasileña enfatizó que será hasta mayo cuando tome las riendas en tu totalidad.
En la próxima Fecha FIFA de este mes, Paulo Victor trabajará con la Sub-20 y posteriormente regresará al Club América para continuar con el trabajo rumbo a la recta final de la Fase regular del Clausura 2026.
Paulo conquistó la medalla de oro junto a André Jardine en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y tiene experiencia en las selecciones inferiores de la Canarinha Sub-17 y Sub-20.
Esta noche las Águilas del Américaenfrentan en el estadio Ciudad de los Deportes a los Bravos de Juárez en actividad de la Jornada 9 del Clausura 2026.
