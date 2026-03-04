André Jardine se queda sin Paulo Victor

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- Las

y las modificaciones en su plantel continúan. Esta vez, fue en el cuerpo técnico deEste miércoles, la(CBF) informó que, actualmente auxiliar de, será elde la Selección Sub-20 y de la Preolímpica que buscará su boleto a los Juegos de Los Ángeles 2028.Sin embargo, Paulo sí terminará el actual torneo con el América y. En su comunicado, la Confederación Brasileña enfatizó que será hasta mayo cuando tome las riendas en tu totalidad.En la próximade este mes,trabajará con la Sub-20 y posteriormente regresará alpara continuar con el trabajo rumbo a la recta final de la Fase regular del Clausura 2026.Paulo conquistó lajunto aen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y tiene experiencia en las selecciones inferiores de la Canarinha Sub-17 y Sub-20.Esta noche lasen el estadio Ciudad de los Deportes a losen actividad de la Jornada 9 del Clausura 2026.