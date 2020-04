"André Marín, el bicho más grande con el que he trabajado", dice Martinoli

Christian Martinoli, comentarista de TV Azteca, reveló un nuevo capítulo del pasado del también analista deportivo André Marín en la televisora del Ajusco.

En una charla en vivo, con el exfutbolista Carlos Hermosillo y el periodista Miguel Gurwitz, Martinoli dio detalles de lo complicado que fue trabajar con Marín, luego de la salida de José Ramón Fernández y David Faitelson.

"El bicho más grande con el que he trabajado en mi carrera es André Marín, eso lo tengo claro", reventó el carismático comentarista. "Es algo que no te recomiendo nunca".

La complicada relación laboral con Marín, actualmente en Fox Sports, es porque deseaba quedarse con la titularidad de los espacios

informativos.

"Cuando vio que se quedó todo libre, intentó ser la figura importante del departamento. Había un jefe, Pablo Latapí que venía de noticias (generales), pero lo pusieron porque le va al Guadalajara y le gusta el futbol.

"Pero, de ahí en fuera lo que (Marín) estaba esperando es que le dieran el Mercedes-Benz, lo demás no le importaba nada y Marín lo pasaba por encima (a Latapí)", agregó.