Andrés Guardado inicia su camino como entrenador en Europa
El exfutbolista Andrés Guardado emprende su carrera como entrenador en el Real Betis tras dejar México
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 25 (EL UNIVERSAL).- Luego de aproximadamente un año en México, Andrés Guardado y su familia han decidido dejar el país y volver a Europa con la intención de seguir cumpliendo sueños.
Tras un destacado paso como líder del León, Guardado —quien terminó su carrera tras el Clausura 2025 de la Liga MX— tomó sus maletas para comenzar un nuevo reto ligado al futbol.
De acuerdo con palabras del propio Andrés, quien ahora anhela convertirse en entrenador, ese será su siguiente paso, teniendo en el Real Betis la posibilidad de aprender y comenzar ese camino.
Guardado, quien en su regreso con los Esmeraldas jugó un total de siete partidos oficiales con el Club León y logró marcar en dos ocasiones, espera pronto compartir su conocimiento con las nuevas generaciones.
La despedida del exjugador de la Selección Mexicana fue compartida por su esposa, Sandra de la Vega, una exmodelo y conductora, quien mediante sus redes sociales anunció su regreso a tierras sevillanas.
