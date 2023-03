Andrey Rublev supera a Daniil Medvedev en la México

A-AA+

Daniil Medvedev y Andrey Rublev no decepcionaron, ofrecieron un partido de exhibición con jugadas de ensueño, por momentos con bromas, pero en su mayoría mostrando el nivel que los tiene entre el top ten de la ATP.

La noche en la Plaza de Toros México se la llevó Andrey Rublev por 6-4, 2-6 y 7-6(4).

Desde el primer set Andrey Rublev dejó claro que venía por la victoria sí, la considerada 'la mejor derecha del circuito' estaba dejando en blanco a Medvedev (hubo diferencia de 3 juegos) fue ahí cuando el número 5 del ranking ATP despertó tarde, pero lo hizo, no le alcanzó en ese momento porque lo perdió 6-4.

Para el segundo set Daniil Medvedev ya no permitió que su compatriota se luciera, lo ganó con un contundente 6-2, pero en este set ambos tenistas se dieron el tiempo de divertirse, al no cumplir las reglas y tomar la pelota para pegarle, así como un juego en la red y también con disparos potentes desde el fondo de la cancha dura.

Llegó el tercer set, fue el más largo, Rublev logró despertar el orgullo deportivo de Medvedev, ya que este último de nueva cuenta se quedó abajo en la pizarra, hasta que se igualó y al final el actual número 7 del mundo se coronó con un 7-6(4) sobre su compatriota.

La segunda edición de Tennis Showdown se trataba de la revancha y en el juego de dobles, los colombianos Sebastián Cabal y Robert Farah se desquitaron de los mexicanos Santiago González y Manuel Sánchez al derrotarlos 6-4, 4-6 y 10-8.