Andy Ruiz ironiza en Instagram sobre su entrenamiento

Andy Ruiz, el peleador méxico-americano campeón unificado de los pesos completos, ironizó en sus historias de Instagram que no esté entrenando y que sólo se dedique a irse de fiesta y de disfrutar de lujos.

Ruiz publicó una historia en la que aparece vestido con un traje y de fondo un ring, al tiempo que ponía un mensaje que decía "¿Quién dice que no entreno?".

Esta declaración se da apenas una semanas después de que Ruiz celebrará una fiesta de precumpleaños en su mansión en Los Ángeles, donde asistieron cantantes, influencers, meseras vestidas únicamente con lencería y una chica semidesnuda que tenía un platillo de sushi sobre ella.

Ruiz ha sido criticado porque aparentemente no se ha concentrado para su pelea el 7 de diciembre contra Anthony Joshua, la cual se realizará en Arabia Saudita. Mientras que el inglés, por su parte, sí se ha mostrado concentrado luego de que suba videos de sus entrenamientos también en Instagram.

La pelea servirá como revancha, luego de que hace un par de meses Ruiz derrotó al británico en el Madison Square Garden de Nueva York, donde ganó los títulos de la Federación Internacional de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo para convertirse en el primer boxeador mexicano en convertirse en campeón mundial de los pesos pesados.