Ángel Camacho brilla al obtener bronce en Mundial Para Natación

Ángel Camacho, representante de México se posiciona como una promesa en la natación

Por El Universal

Septiembre 22, 2025 03:56 p.m.
A
Ángel Camacho brilla al obtener bronce en Mundial Para Natación

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El mexicano Ángel Camacho debutó con medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Para Natación celebrado en Singapur. El oriundo de León, Guanajuato terminó en tercer lugar en la final de 100 metros estilo libre S4.

Camacho, de tan solo 20 años, ganó la segunda presea para la delegación mexicana en la justa. En los Juegos Paralímpicos de París 2024 el guanajuatense se quedó con la medalla de bronce en la misma prueba.

La categoría S4 incluye a nadadores que tienen un movimiento muy limitado del torso y de las piernas, y para aquellos que también tienen una limitación en las manos, o la ausencia de extremidad.

"Me siento muy feliz", dijo Camacho en un video que publicó el Comité Paralímpico Mexicano. "Todo el esfuerzo que se realizó para esta competencia dio frutos. En general fue una competencia muy buena", añadió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Camacho volverá a ver acción mañana en los 150 metros combinados. "Es una prueba que también es un fuerte para mi. Esperemos también que ganemos medalla", mencionó Camacho quien dedicó a Dios, a su familia, amigos y su entrenador Fernando Vélez.

Exigió reconocimiento

Luego de la obtención de la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Para Natación Singapur 2025, Ángel Camacho envió un contundente mensaje a través de sus redes sociales.

"Se que esto no le pondrán mucha atención en México, así que toca presumir los logros propios. Medalla de bronce en el Mundial de Natación Singapur 2025 en la prueba de 100 libres", escribió en su cuenta de X.

SLP

El Universal

Ángel Camacho, representante de México se posiciona como una promesa en la natación

