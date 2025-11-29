logo pulso
Anthony Edwards brilla con 39 puntos en victoria de Timberwolves sobre Celtics

Minnesota logra imponerse a Boston en emocionante duelo de la NBA

Por AP

Noviembre 29, 2025 08:14 p.m.
A
Anthony Edwards brilla con 39 puntos en victoria de Timberwolves sobre Celtics

MINNEAPOLIS (AP) — Anthony Edwards anotó 39 puntos, incluyendo un triple inesperado que resolvió el encuentro, y los Timberwolves de Minnesota resistieron para imponerse el sábado 119-115 a los Celtics de Boston.

Julius Randle sumó 16 puntos y Donte DiVincenzo añadió 15 por los Timberwolves, quienes colocaron a seis jugadores en cifras de dos dígitos y vencieron a un equipo con un récord de .500 o mejor por primera vez en ocho intentos esta temporada.

Jaylen Brown igualó su mejor marca de la temporada con 41 puntos por Boston, que perdió por segunda vez en siete compromisos. Neemias Queta igualó su mejor marca personal con 19 puntos y capturó 18 rebotes, la estadística más alta en su carrera.

Derrick White anotó 16 tantos.

Los Wolves estaban adelante 115-112 y el reloj de tiro se agotaba cuando Edwards perdió brevemente el control del balón pero rápidamente lo recuperó y embocó un triple sobre White, con 14 segundos restantes.

Edwards, quien promedia 38,5 puntos en sus últimos cuatro partidos, anotó nueve seguidos para darle a Minnesota una ventaja de 110-98 con 3:52 minutos por jugar. Pero los Celtics montaron una racha de 12-0 para empatar el juego con 1:38 por jugar.

