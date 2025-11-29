Ataque armado en bar de Tula deja seis fallecidos
La violencia en Hidalgo cobra seis vidas en un trágico suceso en un bar de Tula.
PACHUCA, Hgo., noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- Se incrementa a seis el número de personas fallecidas por el ataque armado en el bar "La Resaka", en Tula, Hidalgo, donde durante la madrugada de este viernes un comando irrumpió y abrió fuego contra los asistentes.
De acuerdo con la Procuraduría de Justicia, ya son seis las víctimas de este ataque: cinco hombres y una mujer, todos en calidad de desconocidos. Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:30 de la mañana, en que un grupo de al menos siete agresores arribó al establecimiento, ubicado en la colonia El Llano, Primera Sección, y disparó con rifles R-15 contra quienes se encontraban en el lugar.
Inicialmente se había reportado la muerte de cuatro personas y al menos seis heridos; sin embargo, la cifra fue actualizada a seis decesos y ocho lesionados de gravedad.
Tras el ataque, se montó un operativo de búsqueda y se iniciaron las indagatorias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.
De igual manera, el gabinete de seguridad estatal, encabezado por el Gobierno de Hidalgo, sostuvo una reunión en la que se acordó desplegar acciones para la aprehensión de los responsables y reforzar la vigilancia policial en la zona.
Esta región del sur del estado ha sido identificada como un punto de disputa entre dos grupos delictivos que buscan el control del robo de hidrocarburo, el narcomenudeo, el cobro de piso y las extorsiones, líneas que forman parte de la investigación en curso.
