logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Fotogalería

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Antoine Semenyo anota gol clave y Manchester City se acerca a la final de la Copa de la Liga Inglesa

El delantero Antoine Semenyo destaca con su segundo gol consecutivo para el Manchester City en la Copa de la Liga Inglesa.

Por AP

Enero 13, 2026 05:49 p.m.
A
Antoine Semenyo anota gol clave y Manchester City se acerca a la final de la Copa de la Liga Inglesa

El nuevo fichaje del Manchester City, Antoine Semenyo, anotó su segundo gol en igual número de partidos y el equipo de Pep Guardiola se acercó a la final de la Copa de la Liga Inglesa con una victoria el martes 2-0 sobre el Newcastle.

El delantero, que se unió al City desde el Bournemouth por 87 millones de dólares la semana pasada, abrió el marcador en el partido de ida de la semifinal en St James' Park, antes de que el suplente Rayan Cherki anotara el segundo en el tiempo añadido.

Semenyo también anotó en su debut en la goleada 10-1 sobre el Exeter en la Copa FA el fin de semana. Y podría haber sido una mejor noche para el internacional ghanés, quien vio cómo un gol brillantemente ejecutado de tacón fue anulado por un fuera de juego marginal.

Semenyo, de 26 años, ya ha rendido frutas para el City después de establecerse como uno de los talentos principales de la Liga Premier con el Bournemouth. Anotó diez goles para los Cherries esta temporada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ha añadido otra dimensión al ataque del City mientras Guardiola apunta a cuatro trofeos esta temporada.

La Copa de la Liga podría ser el primero de esos, con el City manteniendo una ventaja de dos goles contra el actual campeón Newcastle de cara al partido de vuelta el próximo mes en su estadio Etihad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Antoine Semenyo anota gol clave y Manchester City se acerca a la final de la Copa de la Liga Inglesa
Antoine Semenyo anota gol clave y Manchester City se acerca a la final de la Copa de la Liga Inglesa

Antoine Semenyo anota gol clave y Manchester City se acerca a la final de la Copa de la Liga Inglesa

SLP

AP

El delantero Antoine Semenyo destaca con su segundo gol consecutivo para el Manchester City en la Copa de la Liga Inglesa.

El PSG encabeza lista de pagos de la UEFA
El PSG encabeza lista de pagos de la UEFA

El PSG encabeza lista de pagos de la UEFA

SLP

AP

Inter de Milán se posiciona como el segundo club con mayores premios en la temporada UEFA.

Arbeloa afirma que no intentará ser el nuevo Mourinho en el Real Madrid
Arbeloa afirma que no intentará ser el nuevo Mourinho en el Real Madrid

Arbeloa afirma que no intentará ser el nuevo Mourinho en el Real Madrid

SLP

AP

El exjugador Álvaro Arbeloa toma las riendas del Real Madrid como entrenador principal, marcando su propio estilo.

Reducción de sedes para Juegos Olímpicos de Invierno por cambio climático
Reducción de sedes para Juegos Olímpicos de Invierno por cambio climático

Reducción de sedes para Juegos Olímpicos de Invierno por cambio climático

SLP

AP

La sostenibilidad y la fabricación de nieve se vuelven fundamentales en los Juegos Olímpicos de Invierno ante la reducción de posibles sedes.