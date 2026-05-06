logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAMÁS SORPRENDEN A SUS HIJOS

Fotogalería

MAMÁS SORPRENDEN A SUS HIJOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Anulan "permiso" a jugadores de Toluca

Con ello, Chivas asegura que sus jugadores llegarán a la concentración de este miércoles

Por El Universal

Mayo 06, 2026 02:13 p.m.
A
Anulan permiso a jugadores de Toluca

Este miércoles la Selección Mexicana respondió a las quejas de Amaury Vergara, presidente de Chivas, respecto al supuesto permiso que habría recibido el Toluca de usar a Alexis Vega y Jesús Gallardo en el partido de vuelta de semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf.

El mandamás rojiblanco publicó que ordenó el regreso de sus futbolistas a Guadalajara para reportar con su equipo, pero para el mediodía se retractaron.

Javier Aguirre, acompañado por Duilio Davino, habló en conferencia de prensa para asegurar que hoy empieza la concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 y, que quienes no estén en el CAR (Centro de Alto Rendimiento) para cenar a las 20:00 horas, se perderán la Copa del Mundo.

Así, se anula el permiso a los jugadores escarlatas y se respeta el pacto que hubo entre clubes y selección.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En la mañana de este miércoles trascendieron videos de jugadores como Armando 'La Hormiga' González llegando a Verde Valle para entrenar con el Rebaño, pero al terminar la conferencia del Vasco, las Chivas publicaron un comunicado donde aseguran que sus seleccionados estarán en tiempo y forma en el CAR.

"Estamos enterados que se respetarán los acuerdos que se tomaron meses atrás, luego del posicionamiento emitido por la Presidencia del Club Deportivo Guadalajara", se lee en el primer párrafo.

"En Chivas respetamos los deseos de nuestros jugadores por representar a México en el Mundial 2026, y de ninguna manera seremos un factor que trunque esa posibilidad, por lo cual se presentarán a la concentración en tiempo y forma", agregan.

¿CUÁLES SON LOS JUGADORES DE CHIVAS CONVOCADOS POR JAVIER AGUIRRE?

· Raúl Rangel

· Brian Gutiérrez

· Luis Romo

· Roberto Alvarado

· Armando González.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Anulan permiso a jugadores de Toluca
Anulan permiso a jugadores de Toluca

Anulan "permiso" a jugadores de Toluca

SLP

El Universal

Con ello, Chivas asegura que sus jugadores llegarán a la concentración de este miércoles

México recupera Copa Mundo Clavados tras cancelación previa
México recupera Copa Mundo Clavados tras cancelación previa

México recupera Copa Mundo Clavados tras cancelación previa

SLP

El Universal

Centro Acuático Metropolitano de Zapopan será sede oficial del evento en julio.

Jugadores de Chivas ignoran amenazas del Tri
Jugadores de Chivas ignoran amenazas del Tri

Jugadores de Chivas ignoran amenazas del Tri

SLP

El Universal

Federación mexicana advierte que los ausentes en concentración podrían quedar fuera de la Copa del Mundo

Ultimátum del Tri a Toluca
Ultimátum del Tri a Toluca

Ultimátum del Tri a Toluca

SLP

Redacción

Quien no reporte hoy, queda fuera del Mundial.