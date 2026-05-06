Dos accidentes con pipas vuelven pesado el tráfico en la 57

La carretera 57 registró una mañana complicada este miércoles, luego de dos accidentes con unidades pesadas en distintos puntos del tramo metropolitano.

El percance más grave ocurrió alrededor de las 05:00 horas, en el kilómetro 181, a la altura de la entrada al Parque Logístico II, en dirección a Querétaro, donde volcó un tráiler con doble pipa acoplada cargada con diésel.

De acuerdo con la información inicial, la segunda pipa habría "coleado", lo que provocó que la unidad saliera de la carpeta asfáltica y terminara volcada sobre su costado derecho, junto con el tractocamión y la primera pipa.

El conductor resultó lesionado y fue trasladado para recibir atención médica.

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Un segundo accidente se registró en la salida del Libramiento Oriente, en la incorporación a la carretera 57 con dirección al Distribuidor Juárez, donde un tractocamión con pipa acoplada chocó contra las barras de contención del lado izquierdo.

En este segundo percance solo se reportaron daños materiales.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de ambos accidentes y realizaron las diligencias correspondientes.