Anuncian carrera atlética magisterial en Tangamanga I

El Gobierno del Estado informó la realización de la quinta Carrera Atlética Magisterial, que se llevará a cabo el próximo 14 de mayo en el Parque Tangamanga I, en el marco del Día del Maestro.

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) y el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode), en esta edición el evento se integrará por primera vez al Serial Trail Rutas y Pueblos Mágicos 2026, un circuito deportivo que busca promover destinos del estado mediante actividades recreativas.

El titular de SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, señaló que la convocatoria está dirigida tanto al magisterio potosino como al público en general, y contempla tarifas preferenciales para docentes, estudiantes y personal educativo en el resto de las fechas del serial.

Las autoridades indicaron que la carrera forma parte de las actividades conmemorativas del Día del Maestro y busca incentivar la participación en actividades deportivas y de convivencia.

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