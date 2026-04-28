Definidos los cuartos de final de la Liga MX Femenil

Con la fase regular recién concluida, la Liga MX Femenil hizo oficial el acomodo de los partidos de los cuartos de final del Clausura 2026, donde ocho equipos continúan en la búsqueda del cetro.

América se colocó como líderes del torneo con un total de 42 unidades y, claramente se posicionan como favoritas al título. En esta primera fase de eliminación, las Águilas se miden al FC Juárez que terminó octavo con 29 unidades.

Rayadas de Monterrey cerraron como la segunda mejor escuadra de la competencia y jugarán frente al Cruz Azul. Las regiomontanas terminaron con 40 unidades y las capitalinas con 31.

El tercer puesto se lo quedaron las Amazonas con 37 puntos, y de esta forma se toparán con Toluca, representando una de las llaves más llamativas de esta fecha.

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Pachuca fue quinto y en sexto terminaron las Chivas, por lo que ambas escuadras se verán las caras en los cuartos de final. Esta otra serie también se coloca como una de alto impacto.

Horarios y fechas de los cuartos de final del Clausura 2026

Cuartos de final - IDA

Miércoles 29 de abril

FC Juárez vs América

· Horario: 21:00 horas

· Lugar: Estadio Olímpico Benito Juárez

Cruz Azul vs Rayadas

· Horario: 19:00 horas

· Lugar: Estadio Centenario

Jueves 30 de abril

Chivas vs Pachuca

· Horario: 19:07 horas

· Lugar: Estadio Jalisco

Toluca vs Tigres

· Horario: 21:00 horas

· Lugar: Estadio Nemesio Diez

Cuartos de final - VUELTA

Sábado 2 de mayo

América vs FC Juárez

· Horario: 15:55 horas

· Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes

Rayadas vs Cruz Azul

· Horario: 18:15 horas

· Lugar: Estadio BBVA

Domingo 3 de mayo

Tigres vs Toluca

· Horario: 19:00 horas

· Lugar: Estadio Universitario

Pachuca vs Chivas

· Horario: 21:10 horas

· Lugar: Estadio Hidalgo