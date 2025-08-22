logo pulso
Anuncian lista de 23 convocados al Tri por Javier Aguirre

El director técnico revela los nombres para la concentración en el Centro de Alto Rendimiento

Por PULSO

Agosto 22, 2025 02:38 p.m.
Anuncian lista de 23 convocados al Tri por Javier Aguirre

La Selección Nacional de México dio a conocer la lista de 23 convocados por Javier Aguirre para la concentración que se llevará a cabo entre el lunes 25 y el miércoles 27 de agosto en el Centro de Alto Rendimiento.

En su continuo seguimiento a los jugadores mexicanos, el cuerpo técnico de la Selección Nacional Mexicana ha programado una nueva concentración para entrenar con futbolistas que militan en la Liga MX para alistar de la mejor manera la fecha FIFA de septiembre en la que enfrentaremos a Japón y Corea del Sur y mantener la preparación para la Copa del Mundo 2026.

LISTA DE CONVOCADOS DE JAVIER AGUIRRE

-Porteros

Sesbastián Jurado - FC Juárez

Raúl Rangel - Chivas

Carlos Moreno - Pachuca

-Defensas

Denzell García - FC Juárez

Diego Barbosa - Toluca

Ramón Juárez - América

Víctor Guzmán - Monterrey

Eduardo Águila - A. de San Luis

Alonso Aceves - Pachuca

Gerardo Arteaga - Monterrey

Bryan González - Chivas

-Mediocampistas

Diego Campillo - Chivas

Fidel Ambriz - Monterrey

Luis Romo - Chivas

Erick Sánchez - América

Alexis Gutiérrez - América

Jesús Angulo - Toluca

-Delanteros

Isaías Violante - América

Diego Lainez - Tigres

Jorge Ruvalcaba - Pumas

Ozziel Herrera - Tigres

Germán Berterame - Monterrey

Armando González - Chivas

