Anuncian lista de 23 convocados al Tri por Javier Aguirre
El director técnico revela los nombres para la concentración en el Centro de Alto Rendimiento
La Selección Nacional de México dio a conocer la lista de 23 convocados por Javier Aguirre para la concentración que se llevará a cabo entre el lunes 25 y el miércoles 27 de agosto en el Centro de Alto Rendimiento.
En su continuo seguimiento a los jugadores mexicanos, el cuerpo técnico de la Selección Nacional Mexicana ha programado una nueva concentración para entrenar con futbolistas que militan en la Liga MX para alistar de la mejor manera la fecha FIFA de septiembre en la que enfrentaremos a Japón y Corea del Sur y mantener la preparación para la Copa del Mundo 2026.
LISTA DE CONVOCADOS DE JAVIER AGUIRRE
-Porteros
Sesbastián Jurado - FC Juárez
Raúl Rangel - Chivas
Carlos Moreno - Pachuca
-Defensas
Denzell García - FC Juárez
Diego Barbosa - Toluca
Ramón Juárez - América
Víctor Guzmán - Monterrey
Eduardo Águila - A. de San Luis
Alonso Aceves - Pachuca
Gerardo Arteaga - Monterrey
Bryan González - Chivas
-Mediocampistas
Diego Campillo - Chivas
Fidel Ambriz - Monterrey
Luis Romo - Chivas
Erick Sánchez - América
Alexis Gutiérrez - América
Jesús Angulo - Toluca
-Delanteros
Isaías Violante - América
Diego Lainez - Tigres
Jorge Ruvalcaba - Pumas
Ozziel Herrera - Tigres
Germán Berterame - Monterrey
Armando González - Chivas
