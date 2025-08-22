logo pulso
Así quedaron las semifinales de la Leagues Cup

El Universal

Agosto 22, 2025 03:00 a.m.
A
Así quedaron las semifinales de la Leagues Cup

México.- Sin mexicanos. Así quedaron las semifinales de la Leagues Cup tras la eliminación de todos los clubes mexicanos en los cuartos de final del certamen que enfrenta a equipos de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX.

De los cuatro equipos tricolores eliminados en cuartos de final, dos extendieron la agonía hasta la tanda de penales: el caso de Puebla ante el Seattle Sounders y Toluca a manos del Orlando City. Tigres perdió ante Inter de Miami en 90 minutos, al igual que Pachuca que fue derrotado por el LA Galaxy.

Por tercer año consecutivo un club de la MLS será campeón de la Leagues Cup. En 2023 fue el Inter de Miami, que buscará ser el único campeón múltiple del torneo, y en 2024 fue el Columbus Crew. El último club mexicano que ganó la Leagues Cup fue León en 2021 y previamente Cruz Azul se coronó en la primera edición, celebrada en 2019.

¿CÓMO QUEDARON LAS SEMIFINALES DE LA LEAGUES CUP 2025?

Los dos encuentros que definirán a los equipos finalistas de la edición 2025 de la Leagues Cup se jugarán en ambas costas de los Estados Unidos. En el este, particularmente en el estado de Florida, se medirán Inter de Miami y Orlando City; mientras que en el pacífico chocarán LA Galaxy y Seattle Sounders.

Ambas semifinales se disputarán el miércoles 27 de agosto. Los de la Florida jugarán en el Chase Stadium, casa del Inter de Miami. Por su parte, LA Galaxy y Seattle Sounders se enfrentarán en el Dignity Health Sports Park, casa del conjunto de Los Ángeles.

