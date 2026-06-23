Apretado triunfo de Reales sobre Rays de Tampa
Michael Wacha lanzó 7 sólidas entradas para imponerse de visita
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SAN PETERSBURGO, Florida.- Michael Wacha permitió una carrera en siete sólidas entradas, mientras Lane Thomas y Carter Jensen impulsaron carreras para que los Reales de Kansas City superaran 2-1 a los Rays de Tampa Bay la noche del lunes.
Wacha (5-5) permitió seis hits, dio una base por bolas y ponchó a cinco. El exlanzador de los Rays limitó a Tampa Bay a 7-0 con corredores en posición de anotar y no permitió una carrera hasta que el doble del cubano Yandy Díaz con dos outs en la quinta entrada remolcó a Richie Palacios desde primera.
Kansas City se puso en la pizarra en la segunda entrada cuando Michael Massey recibió una base por bolas, apenas la segunda otorgada en un tramo de cuatro aperturas por el abridor de los Rays, Drew Rasmussen (6-4). Massey anotó desde primera con un doble de Thomas.
Rasmussen luego retiró a 10 seguidos antes de que el sencillo de Jensen en la quinta entrada impulsara a Nick Loftin, quien había conectado un sencillo y se robó la segunda. Tras el imparable de Jensen, los lanzadores de los Rays retiraron en orden a los últimos 14 bateadores, pero Tampa Bay no pudo descifrar a Wacha. El derecho lidera la Liga Americana con 11 aperturas de calidad esta temporada.
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Wacha consiguió 10 outs por roletazo y Kansas City logró su cuarta victoria en cinco juegos.
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