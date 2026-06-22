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QUE NO NOS MATEN EL ALMA

Por Redacción PULSO

Junio 22, 2026 03:00 a.m.
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Pbro. Lic. Salvador Glez. Vásquez.

Hay heridas en el  alma, no tan fácil de cerrar.

Por eso, es bueno estar prevenidos, y no dejar que nos lastimen  el alma.

Ante todo, hay que tener cuidado con lo que escuchamos.

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Más aún, hay que cuidar lo que decimos, para no hacernos daño.

Ya lo dijo el Señor: "De lo que está lleno el corazón, habla la boca". 

Si el corazón está contaminado, entonces, lo que digamos, podrá contaminarnos.

También dice la Escritura: que el corazón es lo más difícil de sanar y también de comprender. 

Por eso, una palabra dicha con la intención de herir, puede dejar huellas imborrables.

Dice el Evangelio: "No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, más bien, a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo" ( Mt.10).

La violencia física, provoca un daño que sana con el tiempo. 

Pero, hay  también una violencia psíquica, que por la sutileza, no es tan fácil de percibir, pero, puede llegar  a provocar daños irreversibles.

Por eso, no tengamos tanto miedo a los que dañan el cuerpo, tanto como a aquellos que perjudican el corazón.

Sin embargo, Dios jamás nos abandona, y siempre cuida de nosotros.

Dice el Evangelio: " Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo". ( Mt.10).

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