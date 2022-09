Apuntala América su ofensiva

CIUDAD DE MÉXICO.- El andar del América mejoró, y mucho, pero eso no significa que con el plantel que tiene sea suficiente. Por eso, ha sumado a Brian Rodríguez.

El delantero uruguayo, que viene del LAFC de la MLS, es la nueva incorporación del equipo azulcrema, que marcha segundo en la tabla del Apertura 2022.

"Mi llegada acá se dio gracias a la confianza del América. Estoy muy contento de estar en un club muy grande. Ahora, a lograr los objetivos", dijo el sudamericano, en su presentación.

Quienes acompañaron al atacante charrúa a su primera conferencia de prensa, aunque no se quedaron, fueron Santiago Baños (presidente deportivo azulcrema) y Héctor González Iñárritu (presidente operativo).

Eso sí, Rodríguez dejó claro que viene a dar todo, aunque señala no sentirlo como el reto más grande de su vida.

"Dejaré mi 100%, es un gran objetivo, pero no lo veo como el reto más grande de mi vida", apuntó Brian.

Por otra parte, el ahora exgoleador del cuadro angelino aseguró que, si busca dejar algo en el club de Coapa, es mostrar el poder del futbolista de su país.

"En donde sea que me toque estar, voy a dar todo de mí, como dije. Daré el 100% y que se vea que la garra charrúa va a estar siempre", adelantó.

Rodríguez, además, explicó que encontrar a más uruguayos en el cuadro azulcrema le hace sentir más cómodo, e incluso que "la charla con el entrenador [Fernando Ortiz] fue algo que ayudó a que yo viniera".

Sobre lo que le dijo Carlos Vela de México y la Liga MX, prefirió no mencionarlo, pero sí destacó que el de Cancún le dio muchas referencias al respecto.

"Sabía que llegaría esa pregunta, pero la respuesta me la quedaré yo. Sí hay una muy buena amistad con Carlitos y me habló de muchas cosas, pero eso me lo quedo", añadió.

Con su arribo al equipo que dirige el argentino del Tano Ortiz, se convierte en el cuarto refuerzo azulcrema, cuya plantilla luce fuerte.