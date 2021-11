Aremi Fuentes pide a nueva presidenta del COM estar cerca de los atletas

Aremi Fuentes fue reconocida con el Premio Nacional de Deportes 2021 e hizo una petición a María José Alcalá, la nueva presidenta del Comité Olímpico Mexicano. "Que estén más al pendiente del atleta, en su clasificación olímpica, eso ayudaría muchísimo a los deportistas", declaró Fuentes Zavala tras la ceremonia de premiación.

La medallista de bronce en halterofilia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 detalló que espera un trabajo correcto por parte de Alcalá al frente del COM. "Esperemos que todo sea para bien, esperando que haya un cambio", compartió la originaria de Tonalá, Chiapas.

Ante los apoyos económicos a los que se comprometió a entregar Andrés Manuel López Obrador, la atleta de 28 años consideró que los estímulos deben ser no sólo para la elite, también para las generaciones que vienen.

Aremi Fuentes expresó que espera no sea el único Premio Nacional de Deportes que reciba en su carrera. "Fue un gran 2021, medalla olímpica y Premio Nacional, es una motivación para lo que se avecina, es un sueño de muchos años que hoy se vuelve realidad", dijo.

Fuentes Zavala compartió que para 2022 tendrá el campeonato panamericano de la especialidad y copas, "será un año muy saturado y muy fuerte, serán competencias para llegar a París 2024", finalizó.