Ares de Parga y su rabieta por la eliminación puma

Rodrigo Ares de Parga, presidente de los Pumas, no ocultó la molestia que le significó un nuevo fracaso de su equipo esta noche al caer en el estadio Azteca ante Cruz Azul (2-1) que representó la eliminación de los felinos; pues el mandamás universitario estalló en furia contra Leandro Augusto, director deportivo.

En un video que circula en redes sociales, se aprecia la fuerte discusión entre los directivos auriazules; los ademanes de Ares son contundentes hacia la persona de Leandro. Los ánimos en el vestidor de los del Pedregal son de frustración pues Bruno Marioni, pese a lo que se esperaba, no fue la solución para unos Pumas que siguen arrastrando malos resultados y que hoy están prácticamente eliminados del Clausura 2019.

Al término del encuentro, los jugadores auriazules no quisieron dar comentarios a la prensa ante un clima evidente de tensión en el seno universitario.

Antes de bajar al vestidor tras la derrota ante Cruz Azul ?? en el Estadio Azteca ???, Rodrigo Ares de Parga, presidente de Pumas ?? realizó fuertes reclamos ??? a Leandro Augusto



