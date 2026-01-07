Argelia avanza a 4tos. de final

RABAT.- Adil Boulbina anotó un gol en la prórroga para que Argelia venciera el martes 1-0 a Congo en su partido de octavos de final de la Copa Africana de Naciones. El campeón defensor Costa de Marfil avanzó de manera contrastante con una cómoda victoria 3-0 sobre Burkina Faso.

Boulbina remató desde el borde del área al segundo palo a los 119 minutos, desatando celebraciones desenfrenadas entre la mayoría de los aficionados en el Estadio Moulay El Hassan.

A los periodistas argelinos que celebraron en la tribuna de prensa se les advirtió que se les retiraría la acreditación después de sus desbordadas muestras de alegría. Un periodista rompió accidentalmente una pantalla de televisión al saltar sobre una mesa.

Argelia se enfrentará a Nigeria en Marrakech el sábado. Las Súper Águilas avanzaran el lunes tras golear 4-0 a Mozambique.

Después de esta decepción, Congo se enfocará en el playoff intercontinental que adjudicará una plaza para el Mundial 2026. Los Leopardos se enfrentarán a Nueva Caledonia o Jamaica en México en marzo por uno de los últimos lugares en el torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

COSTA DE MARFIL PISA FUERTE

En el último partido de la segunda ronda en Marrakech, Costa de Marfil demostró su superioridad.

Amad Diallo, quien ya tenía dos goles para los Elefantes, abrió el marcador a los 20 minutos cuando recibió el balón de Yan Diomande en el borde del área de penal y superó a dos defensores antes de clavar el balón hacía la esquina superior derecha.

Diallo devolvió gentilezas 12 minutos después para que Diomande firmar el 2-0 con un disparo bajo hacia el poste izquierdo, y Bazoumana Touré selló la victoria al culminar un contraataque a los 87.

El campeón defensor se enfrentará a Egipto en Agadir el sábado por un lugar en las semifinales.