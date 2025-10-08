Argentina traslada amistoso con Puerto Rico por despliegue de la Guardia Nacional

BUENOS AIRES (AP) — El amistoso que el actual campeón del mundo Argentina tenía previsto disputar contra Puerto Rico el próximo lunes tuvo que cambiar de sede. Los organizadores trasladaron el partido de Chicago a Fort Lauderdale debido al despliegue de la Guardia Nacional dispuesto por el presidente Donald Trump para sofocar violentas protestas contra la detención de migrantes.

Un ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con conocimiento sobre el tema confirmó el miércoles a The Associated Press el cambio de sede del estadio Soldier Field de Chicago al Chase Stadium de Fort Lauderdale, y la postergación del encuentro para el martes 14 de octubre.

La fuente pidió no ser identificada por no estar autorizada a brindar información pública sobre el asunto.

Efectivos de la Guardia Nacional están posicionados en las afueras de Chicago por orden del presidente Trump para dispersar protestas contra su agresiva operación de detención de inmigrantes.

El amistoso entre las selecciones latinoamericanas finalmente se mudará al estadio donde juega de local Inter Miami, club del capitán de la selección argentina Lionel Messi.

La Albiceleste jugará primero contra Venezuela el viernes en el estadio Hard Rock de Miami, como parte de una gira preparatoria para el Mundial 2026.

Argentina, campeón del mundo en 1978, 1986 y 2022, aseguró en marzo su clasificación al Mundial de 48 equipos que organizarán Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año. Venezuela y Puerto Rico quedaron fuera de la competencia.

En la búsqueda de conformar el plantel que defenderá el título el próximo año, el técnico Lionel Scaloni convocó para ambos amistosos a mayoría de los campeones del mundo y citó a varios debutantes en el seleccionado mayor: el arquero Facundo Cambeses (Racing Club), el zaguero Lautaro Rivero (River Plate) y el mediocampista Aníbal Moreno (Palmeiras).