Armando Calderón, el potosino con medalla de plata en Taekwondo

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., noviembre 22 (EL UNIVERSAL).- Armando Calderón Carrillo fue recibido con un reconocimiento en su natal Villa de Reyes por haber obtenido el segundo lugar con medalla de plata en Taekwondo en el Wordl IFT Taekwon-Do Council Championship celebrado en Escocia.

El joven de 25 años de edad inició en esta disciplina desde temprana edad y recién llegó del continente europeo tras participar en esta competencia mundial en la que logró una medalla de plata para México.

"Me siento muy contento por el resultado. Fue mucho trabajo, compromiso, dedicación, entrenamiento son muchas cosas porque logramos medalla de plata en la categoría de 90 kilos hacia arriba que es muy importante", compartió en entrevista.

Desde pequeño Armando ha demostrado interés y habilidad por los deportes de combate, pues además del Taekwondo también practica limalama, actividad en la que es cinturón café y en la que ha participado en torneos internacionales; además en el 2023 entrará en la disputa de kick boxing.

En Escocia, durante el Wordl IFT Taekwon-Do Council Championship Armando se enfrentó a un español y un escocés para así obtener su segundo puesto. Tras estar fuera del país por 17 días, el joven arribó a territorio potosino este lunes 21 de noviembre y fue condecorado por el ayuntamiento de Villa de Reyes por ser un ejemplo para la juventud y el deporte no sólo potosino, sino mexicano.

"Quiero también decirle a todos los chamaquitos que me conocen y están haciendo un deporte que pueden lograrlo todo con dedicación y creyendo en Dios", expresó.

El presidente municipal de Villa de Reyes, Daniel Lagunas López, felicitó y entregó un reconocimiento al joven en el evento conmemorativo por el CXII Aniversario de la Revolución Mexicana, en el que se entregaron reconocimientos al talento deportivo y cultural de Villa de Reyes.