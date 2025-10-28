Arquero del Inter de Milán atropella mortalmente a hombre en silla de ruedas
Un hombre de 81 años perdió la vida tras ser atropellado por el arquero del Inter de Milán mientras conducía su silla de ruedas eléctrica.
MILÁN (AP) — Un hombre de 81 años que utilizaba una silla de ruedas eléctrica murió tras ser atropellado el martes por un auto conducido por Josep Martínez, arquero del Inter de Milán, según informaron medios italianos.
La policía que investiga el accidente dijo que el hombre pudo haber sufrido una enfermedad repentina y se desvió del carril asignado para las bicicletas hacia el carril en el que Martínez conducía, según los informes.
El incidente ocurrió cerca del centro de entrenamiento del Inter en Appiano Gentile, a las afueras de Milán.
El portero español y otros conductores se detuvieron inmediatamente para ayudar. Llegaron vehículos de emergencia, incluida una ambulancia aérea, pero el hombre fue declarado muerto en el lugar.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Martínez estaba en estado de shock pero ileso. El Inter canceló la conferencia de prensa del entrenador Cristian Chivu como muestra de respeto.
no te pierdas estas noticias
Arquero del Inter de Milán atropella mortalmente a hombre en silla de ruedas
AP
Un hombre de 81 años perdió la vida tras ser atropellado por el arquero del Inter de Milán mientras conducía su silla de ruedas eléctrica.
Chiefs de Kansas City destacan en temporada con Mahomes al frente
AP
La defensa fuerte y los próximos partidos desafiantes marcan la temporada de los Chiefs de Kansas City, destacando en la liga.
Valerie Camillo será la nueva presidenta del WTA Tour y WTA Ventures
AP
Valerie Camillo, una figura destacada en el mundo deportivo, se une a la WTA para liderar el camino en el tenis femenino.