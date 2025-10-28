logo pulso
Arquero del Inter de Milán atropella mortalmente a hombre en silla de ruedas

Un hombre de 81 años perdió la vida tras ser atropellado por el arquero del Inter de Milán mientras conducía su silla de ruedas eléctrica.

Por AP

Octubre 28, 2025 06:22 p.m.
Arquero del Inter de Milán atropella mortalmente a hombre en silla de ruedas

MILÁN (AP) — Un hombre de 81 años que utilizaba una silla de ruedas eléctrica murió tras ser atropellado el martes por un auto conducido por Josep Martínez, arquero del Inter de Milán, según informaron medios italianos.

La policía que investiga el accidente dijo que el hombre pudo haber sufrido una enfermedad repentina y se desvió del carril asignado para las bicicletas hacia el carril en el que Martínez conducía, según los informes.

El incidente ocurrió cerca del centro de entrenamiento del Inter en Appiano Gentile, a las afueras de Milán.

El portero español y otros conductores se detuvieron inmediatamente para ayudar. Llegaron vehículos de emergencia, incluida una ambulancia aérea, pero el hombre fue declarado muerto en el lugar.

Martínez estaba en estado de shock pero ileso. El Inter canceló la conferencia de prensa del entrenador Cristian Chivu como muestra de respeto.

