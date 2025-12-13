Arranca el Torneo de Raquet del CDPV

Con una nutrida participación y gran ambiente deportivo, este 12 de diciembre dieron inicio las acciones del Torneo Interno Navideño de Racquetbol del Club Deportivo Punto Verde, competencia que se desarrollará hasta el próximo 18 de diciembre y que contempla cuatro categorías en disputa.

El certamen reúne a jugadores infantiles, juveniles, de categoría abierta y máster, quienes buscarán cerrar el año con una destacada actuación dentro de las canchas del club.

En la categoría Infantil Singles, destacan los jóvenes participantes Mateo López, Alejandro Jerez, Félix González, Eduardo González, Marijo Maldonado, Emiliano Gallegos, Paulina Maldonado y Valeria Maldonado, quienes representan la base formativa del racquetbol del club.

Para la Juvenil Singles con Ventaja, se inscribieron Daniela Guerrero, Ximena Ayala, Michelle Briones, Lucía Ruiz, Santiago Ruiz, Alondra Medellín, Geraldine Maldonado y Lorena González, una categoría que promete encuentros cerrados y un alto nivel competitivo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la categoría Abierta Singles con Ventaja, uno de los grupos más numerosos y competitivos, participarán Miguel Briones, Luis Miguel Rubio, Juan Carlos Castillo, Cristopher Aradillas, Jorge Gaeta, Ximena Bustamante, Danna Hernández, Cristian Maldonado y Emilio Franco, quienes buscarán colocarse entre los mejores.

Finalmente, la categoría Máster Dobles también registra una amplia convocatoria con jugadores experimentados como Antonio Hernández, Guadalupe Rodríguez, Antonio López, Fernando González, Adán Aradillas, Daniel Luna, Manuel Lizcano, Carlos Galina, Arturo Torres, Miguel Briones, Héctor Medellín, Jovany Maldonado, Cristian Maldonado y Marlon del Valle.

El Club Ddestacó que el objetivo del Torneo Interno Navideño es promover la convivencia y fortalecer la comunidad raquetbolista, además de ofrecer un espacio de competencia sano para cerrar el año deportivo.

Las actividades continuarán a lo largo de la semana con duelos en todas las categorías, en espera de que el próximo 18 de diciembre se definan a los campeones del torneo.