Arranca la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- Todo está listo para la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, la cual arranca este jueves 25 de septiembre con solamente un duelo.

Las Xolas de Tijuana arrancan la actividad de esta fecha al recibir a Querétaro, un duelo entre escuadras que están más cerca de los últimos lugares, que de los primeros.

Para el viernes 26 habrá dos duelos para darle continuidad a la Jornada 13 del Apertura 2025. América recibe a las Bravas de Juárez en el Estadio Ciudad de los Deportes, en un duelo donde ambas escuadras siguen al acecho de los primeros puestos. Ese mismo día, Tigres enfrenta al León, una de las sensaciones del torneo.

Pumas enfrenta al Atlético de San Luis el sábado 27 en CU. El domingo 28 Pachuca le hace los honores a Cruz Azul en el Estadio Hidalgo, donde las Tuzas quieren seguir como contendientes al liderato de la liga.

El lunes 29 es el día con mayor actividad, con un total de tres juegos. El primero es entre Necaxa y Rayadas de Monterrey, Atlas y Toluca se enfrentan en ese mismo horario, y para cerrar la actividad está el duelo de Santos vs Puebla, ambas sotaneras de la clasificación.

Mazatlán y Chivas se encargan de cerrar la Jornada 13 del Apertura 2025 el martes 30.

Horarios y transmisión de la Jornada 13 del Apertura 2025

Jueves 25 de septiembre

Tijuana vs Querétaro / 20:00 horas / FOX

Viernes 26 de septiembre

América vs Juárez / 19:00 horas / ViX y YouTube Liga MX Femenil

Tigres vs León / 20:00 horas / FOX, Fox Sports Premium y Amazon Prime Video

Sábado 27 de septiembre

Pumas vs Atlético de San Luis / 12:00 horas / ViX y YouTube Liga MX Femenil

Domingo 28 de septiembre

Pachuca vs Cruz Azul / 19:00 horas / FOX

Lunes 29 de septiembre

Necaxa vs Monterrey / 18:00 horas / ViX y YouTube Liga MX Femenil

Atlas vs Toluca / 18:00 horas / FOX

Santos Laguna vs Puebla / 20:00 horas / FOX

Martes 30 de septiembre

Mazatlán vs Chivas / 19:00 horas / FOX