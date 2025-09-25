Arranca la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil
Las Xolas de Tijuana y Querétaro abren la jornada, mientras que Mazatlán y Chivas la cierran
CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- Todo está listo para la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, la cual arranca este jueves 25 de septiembre con solamente un duelo.
Las Xolas de Tijuana arrancan la actividad de esta fecha al recibir a Querétaro, un duelo entre escuadras que están más cerca de los últimos lugares, que de los primeros.
Para el viernes 26 habrá dos duelos para darle continuidad a la Jornada 13 del Apertura 2025. América recibe a las Bravas de Juárez en el Estadio Ciudad de los Deportes, en un duelo donde ambas escuadras siguen al acecho de los primeros puestos. Ese mismo día, Tigres enfrenta al León, una de las sensaciones del torneo.
Pumas enfrenta al Atlético de San Luis el sábado 27 en CU. El domingo 28 Pachuca le hace los honores a Cruz Azul en el Estadio Hidalgo, donde las Tuzas quieren seguir como contendientes al liderato de la liga.
El lunes 29 es el día con mayor actividad, con un total de tres juegos. El primero es entre Necaxa y Rayadas de Monterrey, Atlas y Toluca se enfrentan en ese mismo horario, y para cerrar la actividad está el duelo de Santos vs Puebla, ambas sotaneras de la clasificación.
Mazatlán y Chivas se encargan de cerrar la Jornada 13 del Apertura 2025 el martes 30.
Horarios y transmisión de la Jornada 13 del Apertura 2025
Jueves 25 de septiembre
Tijuana vs Querétaro / 20:00 horas / FOX
Viernes 26 de septiembre
América vs Juárez / 19:00 horas / ViX y YouTube Liga MX Femenil
Tigres vs León / 20:00 horas / FOX, Fox Sports Premium y Amazon Prime Video
Sábado 27 de septiembre
Pumas vs Atlético de San Luis / 12:00 horas / ViX y YouTube Liga MX Femenil
Domingo 28 de septiembre
Pachuca vs Cruz Azul / 19:00 horas / FOX
Lunes 29 de septiembre
Necaxa vs Monterrey / 18:00 horas / ViX y YouTube Liga MX Femenil
Atlas vs Toluca / 18:00 horas / FOX
Santos Laguna vs Puebla / 20:00 horas / FOX
Martes 30 de septiembre
Mazatlán vs Chivas / 19:00 horas / FOX
