Nicolas Larcamón pide apoyo para Kevin Mier

Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, salió en defensa de Kevin Mier luego del error del arquero frente a Querétaro, que significó dejar escapar dos puntos en el Estadio Olímpico Universitario. El estratega cementero pidió a la afición celeste no olvidar lo que el colombiano ha aportado en los últimos torneos.

"La afición para nosotros, para el jugador es fundamental, y ese apoyo que necesita cuando quizás menos lo merezca, es cuando más lo necesita", expresó Larcamón, convencido de que el respaldo de la afición puede ser determinante en la confianza del guardameta para lo que resta del torneo.

El entrenador reconoció que Mier ha cometido errores en este torneo, pero recordó que también fue pieza clave en la transformación del equipo en los últimos dos años. "Hoy más que nunca nos deja de ser ese arquero campeón en esta institución... nadie más que él se merece que la afición esté con él", afirmó.

Respecto al gol recibido desde larga distancia por parte de Santiago Homenchenko , Larcamón destacó más la ejecución rival que la falla de su portero. "Siempre que te hacen un gol de una distancia tan lejana existe la responsabilidad del arquero, pero no hay que dejar de destacar la gran ejecución del rival".

El técnico argentino insistió en que su equipo ha mostrado dominio en los partidos, aunque ciertos detalles les han impedido sumar más victorias. "Son accidentes importantes dentro del desarrollo del partido... lo merecimos por la producción ofensiva, pero esto se gana con más goles que el rival", señaló.

Pese a los tropiezos, Cruz Azul se mantiene como el único invicto del torneo y líder de la clasificación. Para Larcamón, lo clave será mantener el equilibrio emocional y no caer en extremos tras cada resultado. "Partido a partido pasas de todo a nada y no es saludable para la mejora del equipo".

El estratega también reconoció que deben mejorar en la táctica a balón parado, una de sus principales debilidades. "Nos da bronca porque con muy poco nos terminan complicando partidos donde veníamos fluyendo muy bien".

Por último, Larcamón pidió a la afición mantener la confianza de cara a la liguilla. "Invito a toda nuestra afición a respaldarlo a Kevin, porque ese apoyo puede ser determinante para el arquero que tengamos en las instancias más decisivas del torneo", concluyó.