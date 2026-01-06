Arranca la Liga MX con partidos en TV abierta
No te pierdas la acción de los equipos más destacados en la televisión
La Liga MX está de vuelta y lo hace con un aire especial.
Luego de ver a Toluca consagrarse bicampeón en el Apertura 2025, el futbol mexicano abre el telón del Clausura 2026, un torneo que no solo promete emociones en la cancha, sino que se convierte en la antesala de la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
El campeonato arranca con la expectativa de un calendario que permitirá al mejor club quedarse con el trofeo, después de realizar modificaciones importantes para darle toda la atención a la Selección Mexicana de Javier Aguirre.
Los equipos, que han tenido distintos tiempos para afrontar la pretemporada, llegan con renovadas ilusiones y son conscientes de que este torneo marcará aspectos relevantes para sus proyectos deportivos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La competencia, que inicia el próximo 9 de enero, permitirá a los seguidores retomar su pasión y les dará la oportunidad de seguir a sus instituciones mediante la televisión.
Con la fecha inicial por comenzar, aquí te dejamos toda la información de los partidos que abrirán la actividad y podrán ser vistos por televisión abierta en todo el país.
Los partidos de la J1 que van por TV abierta
*Mazatlán FC vs FC Juárez
Fecha: Viernes, 9 de enero
Hora: 21:00 horas
Estadio: El Encanto
Transmisión: TV Azteca y FOX
*Monterrey vs Toluca
Fecha: Sábado, 10 de enero
Hora: 21:00 horas
Estadio: BBVA
Transmisión: TUDN y ViX
*Pumas vs Querétaro
Fecha: Domingo, 12 de enero
Hora: 12:00 horas
Estadio: Olímpico Universitario
Transmisión: TUDN y ViX
no te pierdas estas noticias
Cruz Azul, el mejor equipo mexicano del continente
El Universal
Bajo la dirección de Nicolás Larcamón, Cruz Azul se prepara para el Clausura 2025 de la Liga MX.
La temporada de la NBA se acerca a la mitad con sorpresas, buenas y malas
AP
Los Pistons destacan con un inicio histórico en la temporada de la NBA.
Arranca la Liga MX con partidos en TV abierta
El Universal
No te pierdas la acción de los equipos más destacados en la televisión