logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ILUSIONADOS!

Fotogalería

¡ILUSIONADOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Arranca la Liga MX con partidos en TV abierta

No te pierdas la acción de los equipos más destacados en la televisión

Por El Universal

Enero 06, 2026 11:55 a.m.
A
Arranca la Liga MX con partidos en TV abierta

La Liga MX está de vuelta y lo hace con un aire especial.

Luego de ver a Toluca consagrarse bicampeón en el Apertura 2025, el futbol mexicano abre el telón del Clausura 2026, un torneo que no solo promete emociones en la cancha, sino que se convierte en la antesala de la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El campeonato arranca con la expectativa de un calendario que permitirá al mejor club quedarse con el trofeo, después de realizar modificaciones importantes para darle toda la atención a la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

Los equipos, que han tenido distintos tiempos para afrontar la pretemporada, llegan con renovadas ilusiones y son conscientes de que este torneo marcará aspectos relevantes para sus proyectos deportivos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La competencia, que inicia el próximo 9 de enero, permitirá a los seguidores retomar su pasión y les dará la oportunidad de seguir a sus instituciones mediante la televisión.

Con la fecha inicial por comenzar, aquí te dejamos toda la información de los partidos que abrirán la actividad y podrán ser vistos por televisión abierta en todo el país.

Los partidos de la J1 que van por TV abierta

*Mazatlán FC vs FC Juárez

Fecha: Viernes, 9 de enero

Hora: 21:00 horas

Estadio: El Encanto

Transmisión: TV Azteca y FOX

*Monterrey vs Toluca

Fecha: Sábado, 10 de enero

Hora: 21:00 horas

Estadio: BBVA

Transmisión: TUDN y ViX

*Pumas vs Querétaro

Fecha: Domingo, 12 de enero

Hora: 12:00 horas

Estadio: Olímpico Universitario

Transmisión: TUDN y ViX

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cruz Azul, el mejor equipo mexicano del continente
Cruz Azul, el mejor equipo mexicano del continente

Cruz Azul, el mejor equipo mexicano del continente

SLP

El Universal

Bajo la dirección de Nicolás Larcamón, Cruz Azul se prepara para el Clausura 2025 de la Liga MX.

La temporada de la NBA se acerca a la mitad con sorpresas, buenas y malas
La temporada de la NBA se acerca a la mitad con sorpresas, buenas y malas

La temporada de la NBA se acerca a la mitad con sorpresas, buenas y malas

SLP

AP

Los Pistons destacan con un inicio histórico en la temporada de la NBA.

Arranca la Liga MX con partidos en TV abierta
Arranca la Liga MX con partidos en TV abierta

Arranca la Liga MX con partidos en TV abierta

SLP

El Universal

No te pierdas la acción de los equipos más destacados en la televisión

Toros Neza tendrán su propia serie sobre su historia
Toros Neza tendrán su propia serie sobre su historia

Toros Neza tendrán su propia serie sobre su historia

SLP

El Universal

Vix estrenará el producto especial para homenajear al emblemático equipo